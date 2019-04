Amplían pesquisas contra esposa de Moreira y otras 13 personas

Catorce personas más serán sometidas a las investigaciones dentro del caso del extraditable Pedro Montenegro Paz.

El Ministerio de Gobierno, en su resolución difundida por el ministro Carlos Romero, determinó la inmediata pesquisa de tipo administrativo y penal contra el coronel Erick Holguín Doynel, el teniente Wilder Romero López, la sargento segundo Fati Yaneth Arispe Chauca y los directores nacionales y departamental de Interpol de las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (10 oficiales), que, a decir del Gobierno, omitieron la ejecución de la orden de captura internacional de Pedro Montenegro Paz.

La esposa de Moreira

En la imputación formal presentada ayer por la comisión de fiscales antinarcóticos integrada por Luis Enrique Rodríguez, Marcos Arce y Gerardo Balderas, se incluye no solo los nombres del ex coronel Gonzalo Medina y del ex capitán Fernando Moreira, sino también de la esposa de este, Esther ‘Guiguita’ Arteaga Carrasco.

La Fiscalía presentó el pedido de ampliación de investigaciones, contra Arteaga por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Los fiscales hacen conocer a la jueza, que ‘Guiguita’ sería la coautora de los delitos, además de tener en su contra numerosos antecedentes judiciales que deben ser desempolvados.

Entre los antecedentes se hace referencia que estuvo detenida e involucrada en la desaparición de dos mujeres, que fueron asesinadas. Curiosamente ese caso fue investigado por el capitán Fernando Moreira, pero este jefe al conocerla en esas circunstancias, entablo una relación hasta casarse con Arteaga. El capitán aparece en una fotografía junto a la mujer en Cartagena (Colombia) los primeros días de marzo durante una fiesta de Carnaval.

Montenegro ya escapó

El director nacional de Interpol, Jorge Campos, hizo conocer la tarde de ayer que el extraditable Pedro Montenegro Paz, buscado por narcotráfico, de acuerdo al flujo migratorio salió de Bolivia con otra identidad hacia Panamá, Colombia y últimamente se fue hacia Argentina.

La autoridad nacional de Interpol aseguró que Montenegro ya no habría retornado a Bolivia, pero indicó que se coordina acciones de búsqueda para su captura.



La autoridad policial aclaró que todos los comandos departamentales de la Policía en Bolivia conocían, desde 2014, que esa persona tenía orden de detención con fines de extradición, ya que en ese año el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, emitió los oficios correspondientes con las notificaciones y en esa línea cada jefe policial debe responder por sus actos.

El extraditable que aparece en varias fotografías, debía ser extraditado a Brasil por su relación con el decomiso de un cargamento de cocaína en Europa.

ACTIVAN LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO PARA TODOS LOS JEFES DE UNIDADES



La resolución emitida por el Ministerio de Gobierno establece que en adelante se incluirá el file personal de cada servidor público, además de una declaración jurada sobre los vínculos familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad y hasta el segundo de afinidad, a través de la Dirección Nacional de Personal de la Policía.

En el punto cinco de la resolución ministerial se establece la obligatoriedad de que, en su totalidad, los jefes de las unidades policiales y de manera aleatoria todos los uniformados, se sometan a la prueba del polígrafo.

Esta prueba era usada de manera permanente hace algunos años en el país, especialmente con los agentes policiales que se desempeñaban en unidades de combate al narcotráfico. “Para nosotros eso no es desconocido. Yo me sometí cuando operaba en Bolivia la DEA”, dijo un jefe policial.