Amdecruz no acatará paro en provincias y cívicos dicen que será contundente

La Asociación de Municipios Cruceños (Amdecruz) hizo conocer que no acatará el paro cívico que lidera el Comité pro Santa Cruz en contra de la repostulación del binomio Evo-Álvaro y para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, los cívicos provinciales adelantan que la medida de presión será contundente con bloqueos de caminos.

Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, calificó de político el paro y aseguró que trabajarán normalmente. “No es su atribución exigir la renuncia de los vocales, la única instancia que puede pedir es la Asamblea Legislativa y no el Comité. Con este paro se entiende que apoyan a Carlos Mesa, a Víctor Hugo Cárdenas, y Óscar Ortiz, candidatos que van perdiendo en vez de sumar. El Comité está nervioso”, manifestó, en contacto telefónico con EL DEBER.

La autoridad pidió garantías a la Policía para que durante el paro las actividades laborales se realicen con normalidad en los 55 municipios afiliados a la entidad. “Rechazamos contundentemente el paro, vamos a trabajar normalmente, en las alcaldías. Pedimos garantías”, expresó.

Por su parte, Regys Medina, presidente del Comité cívico de Montero, explicó que en el Norte Integrado se acatará el paro cívico con bloqueos en punto estratégicos en Warnes, Montero, Portachuelo, Minero, Yapacaní, Buena Vista, entre otros municipios.

“Nos hemos reunido con el bloque norte, Warnes, Montero, Portachuelo, Minero, Yapacaní, Buena Vista para hacer cumplir el paro con bloqueo de carreteras, que iniciará hoy a medianoche, y terminará mañana, a las 17:00, en la plaza 2 de Diciembre en Montero”, explicó, en contacto telefónico con EL DEBER.

Consultado sobre la determinación de Amdecruz, respondió: “Nosotros sabemos que algunas instituciones afines al MAS también manifestaron en anteriores oportunidades que no acatarían, pero el paro fue contundente. Muy poca fue la gente que llegó a sus fuentes de trabajo, luchamos también por ellos. Exigimos respeto a los resultados del 21F”.

Rony Justiniano, presidente cívico de la provincia Velasco, afirmó que el paro será acatado en todas las provincias, con bloqueo de carreteras. “Ya está toda la logística preparada, son unos 130 puntos de bloqueo en toda la provincia, San Ignacio de Velasco bloquea todos los puntos de salida y entrada”, indicó.

Sobre las declaraciones de Vallejos, dijo que no le extraña, porque ellos son afines al MAS y por eso están en contra. “Eso es natural, son gobierno, que se deben al MAS, los alcaldes que no apoyan al paro es porque les interesa hacer política, no ven el perjuicio si se sigue violando la Constitución”, manifestó.

Municipios divididos

EL DEBER consultó a algunos municipios para ver si suspenderían labores o no, teniendo en cuenta el paro.

En la acaldía de Cotoca no habrá antención, se informó desde el Santuario, mientras que el Concejo municipal de Porongo suspenderá las actividades programadas para este martes.

En cambio, en Montero, sí se trabajará cumpliéndo el mismo horario que se tiene a diario (8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00).

En Concepción se confirmó de que no habrá trabajo este martes en la Alcaldía municipal.