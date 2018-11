Amdecruz: municipios de Santa Cruz se desmarcan del paro cívico

Rodolfo Vallejos, alcalde de Cabezas y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), informó este lunes que los alcaldes de los 56 municipios cruceños no van a acatar el paro cívico convocado por el Comité Cívico pro Santa Cruz para el próximo 6 de diciembre.

Líderes cívicos de ocho departamentos, menos los de Pando, anunciaron la realización de un paro cívico nacional en defensa del voto del 21 de febrero de 2016 (21F), que dijo No a la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

"No vamos a parar porque no hay una necesidad de los cívicos, si hubiera una demanda y que no estaría siendo cumplida yo creo que tendrían razón y los 56 municipios del departamento ayudaríamos a hacer un paro cívico, pero no hay una demanda, como presidente de Amdecruz no conozco la petición que hayan hecho los cívicos", indicó Vallejos.

Te puede interesar : Cívicos convocan a paro nacional por el 21F para el 6 de diciembre

Por otra parte, el titular de Amdecruz pidió a la dirigencia del Comité Cívico a convertirse en mediadores entre el conflicto que tienen los municipios con el gobernador Rubén Costas, por las regalías de las gestiones 2017-2018.

Amenazas de tomas

Vallejos amenazó con tomar, de forma pacífica, la Gobernación de Santa Cruz y las subgobernaciones en las provincias si el gobernador Costas no convoca a Amdecruz hasta el miércoles 7 de noviembre para tocar el tema de la distribución de los recursos de las regalías.