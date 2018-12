Alcaldía sancionará por extorsión a funcionario

El funcionario municipal que fue filmado el jueves cerca de la medianoche, junto a otro hombre, supuestamente extorsionando a una comerciante en la avenida 16 de Julio, zona de la Villa Primero de Mayo, se movilizaba en una camioneta asignada a la Dirección de Espacio Público, por lo que una vez identificado y comprobado el hecho de corrupción será destituido del cargo y se le seguirá un proceso interno, aseguró Orlando Otero, director de Espacio Público de la Alcaldía cruceña.

La red Unitel difundió un video en el que se observa a dos sujetos a bordo de una camioneta color blanco, con el logo de la Alcaldía y sin placa en la parte trasera. Estos se apersonan hasta un pequeño puesto de venta de la avenida 16 de Julio, y luego de entablar una corta conversación con la vendedora, reciben dinero y luego se marchan.

Una periodista de la red televisiva logró conversar minutos después del hecho con la comerciante, quien aseguró haberles entregado 100 bolivianos. La mujer, que pidió no ser identificada, admitió que su negocio no tiene licencia de funcionamiento, por lo que tuvo que dar dinero para evitar que se lo clausuren. “Les dije que no tenía nada de valor. Les di unos 100 bolivianos”, indica la mujer, que teme represalias.

El funcionario no solo recorrió esta avenida, donde proliferan varios negocios, especialmente de venta de bebidas alcohólicas, gaseosas y otros productos, sino que también estuvo por la zona de la radial 10 y la avenida Virgen de Cotoca, pero en las imágenes no se lo observa incurrir en otro hecho irregular.

Inmediatamente divulgada las imágenes, a través de las redes sociales los ciudadanos comentaron que estos hechos de corrupción “son normales”, que aumentan en la época de fin de año y que también se dan en otras reparticiones de la Alcaldía.