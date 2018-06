Alcaldía refuerza plan de movilidad y sector anuncia nuevas medidas

En medio de las protestas del transporte público que conflictuó la ciudad, la Alcaldía cruceña ratificó que el plan de movilidad urbana no tiene marcha atrás y recibió a autoridades municipales de Medellín (Colombia), que vinieron a compartir su experiencia en la modernización del sistema urbano. Por su parte, el sector liderado por Mario Guerrero y Aldo Terrazas anuncia para hoy un ampliado, a fin de definir nuevas medidas de presión.

Ayer, mientras los movilizados marchaban hacia el Concejo, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, daba la bienvenida a la subsecretaria de Movilidad Urbana de Medellín, Viviana Tobón, que llegó a la ciudad atendiendo una invitación de la Alcaldía para compartir sus experiencias en la implementación de Buses Rápidos de Transporte (BRT) y la construcción de ciclovías y el sistema de bicicletas públicas. Un sistema de BRT es lo que busca implementar la Alcaldía como solución al desorden del sistema de transporte.



“El ingeniero Percy Fernández nos ha pedido que pongamos en marcha este plan (de movilidad urbana) y estamos en ello. No pueden 1.000 o 2.000 personas sobreponer sus intereses al de 2 millones de habitantes”, dijo Ribera, al informar que la comuna también avanza en acercamientos con la cooperación japonesa y el Banco Mundial, con miras a financiar los proyectos de su plan. Anunció que viajará mañana a La Paz para sostener nuevas reuniones.



Protestas del sector



La marcha de ayer de los transportistas partió desde cuatro puntos de la ciudad y llegó al Concejo. Exigían que el alcalde se reúna con ellos para que conozca sus pedidos, como la apertura de la av. Grigotá a los micros.



Allí Guerrero informó que hoy habrá un ampliado para definir sus medidas. “No se descarta nada: bloqueos, marchas e, incluso, paro”, sostuvo. La titular del Concejo, Angélica Sosa, pidió deponer actitudes y sumarse al cambio, como lo hizo Fedetrans, que apoyan el reordenamiento.

“Llevamos diez años ordenando el transporte”

Viviana Tobón / Subsecretaria De Movilidad Urbana De Medellín



¿Cuál es el primer paso para cambiar el sistema de transporte en la ciudad?

Partiendo de nuestra experiencia, primero que haya visión y segundo, que se recupere la capacidad de regular el transporte, que ha crecido de manera informal y desorganizada. Todas las ciudades latinoamericanas hemos tenido el reto de organizar ese sector, de formalizarlos y de dignificarlos. No se trata de excluirlos ni de reemplazarlos, sino de generar valor social a través de una transformación productiva con ellos. Lo más importante es recuperar la autoridad, la responsabilidad de la organización de la movilidad de una ciudad. No hay nada más que afecte la calidad de vida que la incapacidad de movernos de manera sostenible y amigable.



¿Cree que esto es posible cuando hay un sector con capacidad de paralizar una ciudad?

Nosotros vivimos lo mismo de Santa Cruz, venimos de un transporte informal que creció con sus propias reglas. Arrancamos con una posición fuerte, con una decisión firme de modernizar el transporte. Empezamos un proceso de concertación con ellos, claramente hay algunos que no quieren el cambio. Entonces empezamos a trabajar con los que quieren el cambio. Hoy, como resultado, todos se han sumado al cambio, los que se oponían antes lo hicieron después. Llevamos 10 años trabajando en esto y seguimos haciéndolo.



Hay líneas que son operadas por la empresa municipal, que es Metro en Medellín, pero la mayoría siguen siendo empresas privadas (en manos de transportistas), pero que funcionan bajo la regulación y fiscalización del gobierno municipal.

Para saber

Jornadas de vialidad

La Alcaldía cruceña promueve jornadas con la participación de la subsecretaria municipal de Movilidad Urbana de la ciudad de Medellín, Viviana Tobón.



ContraMarcha

Un grupo de vecinos, a la cabeza de la concejala Elvia López, marchó en apoyo al ordenamiento.