Alcaldía desvía el paso de micros y de minibuses por La Ramada

Palas mecánicas, retroexcavadoras y grúas comenzaron a derribar y trasladar ayer los bloques de hormigón que sirven de separadores de vías en la avenida Grigotá, entre primer y segundo anillo, en procura de reacondicionar la calzada, a la que le agregarán ciclovías, un carril para 118 parqueos, y las amplias veredas serán arborizadas.

De la tarea participan funcionarios y técnicos de las secretarías de Movilidad Urbana y de Parques y Jardines, que han diseñado los nuevos carriles, de los cuales seis serán para la circulación vehicular, y el camellón seguirá siendo peatonal.

Rediseño

El ancho total de la avenida Grigotá es de 42,3 metros, de pared a pared; de ellos, 12,6 m corresponden a ambas aceras (6,3 m en cada vereda); 13,2 m es la anchura de cada calzada, totalizando 26,4 m entre ambas; y 3,3 m del camellón central.

El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, anunció que las ciclovías irán pegadas, en ambos sentidos, al camellón, y cada una tendrá una anchura de 1,5 m. A estas les seguirán los seis carriles para motorizados (tres en cada sentido), y dos espacios para estacionamientos, los cuales serán para los clientes y para el cuartel policial de la zona; y el camellón central que no será achicado, pero sí arborizado.

“Entre 25 y 30 días durarán los trabajos de reacondicionamiento de la avenida, pues tenemos que remover 380 bloques de cemento que son los separadores que antes dividían los carriles exclusivos para los micros, los que no pasarán más por la Grigotá”, explicó Ribera.

Su colega Roberto Áñez, de Parques y Jardines, indicó que en las amplias veredas serán colocados árboles de no menos de 1,80 m de altura, tarea que se repetirá por las calles del interior de La Ramada, en especial en las calles Amboró y Muchirí, que son amplias, y de la antigua Plaza de la Tradición, hoy conocida como Cruz Verde.

“La tarea también contempla el arreglo de sumideros del drenaje pluvial subterráneo que han provocado la proliferación de baches por las filtraciones; así como las instalaciones de agua y alcantarillado por parte de Saguapac, de la fibra óptica de Entel, y de los cables peligrosos de energía por parte de CRE y de teléfonos de Cotas”, dijo Áñez.

Prohibición



Lo que causó sorpresa fue el anuncio de Ribera, de que una vez rediseñada la Grigotá, los micros y minibuses no volverán a circular por ella. Los que van del primer al segundo anillo deberán pasar por la Isabel la Católica, mientras que los que vayan del segundo al primer anillo tendrán que tomar la calle Antonio Suárez y también la Ana Barba.



“Es una determinación que ha sido aprobada por los sindicatos de micros y de minibuses provenientes de La Guardia y de la antigua carretera al interior. La Carta Magna y las leyes municipales nos facultan para reformular las vías en la búsqueda de mejorar el servicio de transporte público”, recordó Ribera.



Sin embargo, esta determinación ha causado molestia en el Sindicato de Micros Santa Cruz, cuyo ejecutivo, Aldo Terrazas, dio plazo hasta hoy para reunirse con la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, para tratar el tema de los cierres de calles por los antiguos mercados. De no hacerlo, desde mañana comenzarán a salir a las calles a protestar; además de retirar de las vías de los nuevos mercados Abasto Mayorista y minoristas La Ramada y Los Pozos las líneas que están prestando el servicio a los usuarios.

“Estamos cansados de las decisiones unilaterales de este funcionario de la Alcaldía (Ribera), lo cual se evidencia que no hay un plan de movilidad urbana como tanto lo pregona. No nos permiten seguir nuestras antiguas rutas por donde recogemos y dejamos a 400.000 pasajeros diarios, pues en toda la ciudad movemos a dos millones de personas cada día; esos cambios crean conflictos entre el chofer y el pasajero, que se siente desorientado”, protestó Terrazas.

Otros mercados



Pese a las protestas de los choferes, la comuna no desistirá en su plan de recuperación de espacios públicos, es por ello que Áñez anunció que en 20 días será licitada la obra de remodelación del parque El Arenal y de las vías aledañas al mercado Los Pozos, como la peatonalización de la calle 6 de Agosto, donde también habrá una ciclovía y dos plazas.



El mismo plan está en preparación para el antiguo Abasto, donde la tarea de reposición del alcantarillado sanitario por parte de Saguapac aún no culmina en el tercer anillo externo.

“Será remodelada la rotonda de la Piraí, se sacarán los separadores de vías del tercer anillo interno y otras obras en el Abasto”, agregó Áñez.



Ambulantes



En cuanto a los vendedores ambulantes que regresan a los espacios que han sido recuperados en los mercados Abasto, Los Pozos, La Ramada y en la rotonda del Plan Tres Mil, estos juegan al gato y al ratón con los gendarmes y funcionarios municipales, los que aflojan la vigilancia los

fines de semana.



En La Ramada no dejan de aparecer estos vendedores, los que guardan su mercadería en mantas o en carretilla para levantarlas con facilidad ante la presencia de los gendarmes.

En el mismo mercado los dueños de almacenes, bazares y otro tipo de tiendas están aprovechando la escasa vigilancia para invadir las veredas.

No todo será gratis en los nuevos mercados, Emacruz cobrará a los gremiales por recoger la basura

Una vez asentados los comerciantes en los nuevos mercados Abasto Mayorista y minoristas Los Pozos y La Ramada, la Alcaldía procederá a cobrar por la limpieza de los alrededores y por la recolección de la basura que generan dentro de los centros comerciales.



La tasa de aseo también regirá para los demás mercados, aunque comenzarán a cobrar en los nuevos porque hasta allí ha llegado personal de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) para hacerles conocer que el pago será entre Bs 1 y 3 diarios.



El gerente de Emacruz, Johnny Bowles, aclaró que la tasa domiciliaria de aseo urbano no será tocada, solo es para los mercados.

Para ello se necesita una norma, la cual está en proceso de revisión, estimando que en dos semanas sea presentada al Concejo. En la ley se contemplará el recojo de llantas y el control de microbasurales.

Situación de mercados

Minibuses

Ayer por la mañana, los minibuses de La Guardia no ingresaron hasta la av. Grigotá, pues no habían cumplido el compromiso de identificar sus vehículos. Ahora ya no podrán rodear la plaza 21 de Noviembre.



Avenida

Estiman que la Grigotá esté cerrada al tráfico vehicular durante 30 días, para ser reacondicionada.



Los Pozos

En este mercado, la calle 6 de Agosto será transformada en peatonal y tendrá una ciclovía.



Abasto

La rotonda del tercer anillo externo y av. Piraí será rediseñada. Además, serán retirados los separadores del tercer anillo interno.