Alcaldía destina el 0,42% de su presupuesto para la Dirección de Cultura

Turismo, teatro, música y canto, literatura y bibliotecas, además de los homenajes y actos conmemorativos, son los afortunados; se llevan los porcentajes más altos de la torta cultural. Otras ‘porciones’, entre ellas patrimonio, artes plásticas y museos, cine y gestión, tienen los montos más bajos. Los Bs 11.932.304 que serán destinados a la Dirección Municipal de Cultura y Turismo equivalen al 0,42% de los Bs 2.846.148.026, que es el gasto total de inversión contemplado en el presupuesto de 2020.

Contratación directa

De esos casi Bs 12 millones, más del 70% serán administrados la bajo la modalidad de contratación directa, tal como acepta el Decreto Supremo 0181, que en su artículo 72, inciso k, contempla “la contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos”, entre otras cosas.

De los 83 ítems del presupuesto de inversión para el próximo año, cerca de dos tercios tienen que ver específicamente con eventos.

“Las actividades de cultura, en su mayoría, se realizan a través de la contratación de artistas en sus diferentes especialidades, músicos, artistas plásticos, escultores, bailarines, actores de teatro, instructores de danza, de coro, etc., cada uno de ellos es único en su género, se los contrata de acuerdo a los requerimientos técnicos según la actividad, ya sea de promoción cultural y artística, efemérides y actos conmemorativos.

Las actividades planificadas en el POA, que se realizan en los 15 distritos de la ciudad, tienen el fin de incentivar, fomentar y rescatar las diferentes expresiones culturales en nuestra sociedad”, explicó Sandra Velarde, secretaria municipal de Administración y Finanzas.

En este punto coincidió con ella el municipalista José Luis Santisteban, “no hay irregularidad en la medida que el procedimiento que se utilice se aplique los principios y normas del DS 0181”, dijo; sin embargo, señaló que lo cuestionable radica en que se utilice el procedimiento para favorecer a artistas, gestores o consultores ‘adulados’ de la actual administración municipal.

Sugirió a la presidenta del Concejo “fiscalizar los actos del Ejecutivo para que no haya uso indebido de influencias o beneficios en razón del cargo, que pudieran favorecer solo a los artistas que apoyan la actual administración”.

Velarde dijo que, respecto a la preocupación por la repetición de empresas o personas, “en las contrataciones directas, la política del Gobierno Municipal es diversificar los participantes, con oportunidad de trabajo y crecimiento profesional para todos; en lo cultural, siempre se cuida la clasificación de artistas según el acto o tipo de evento, previo análisis respectivo por la unidad correspondiente”.

Santisteban aconsejó cambiar la forma de ver la cultura en el municipio, entre algunos puntos, mencionó la conformación de elencos propios y que los verdaderos actores culturales puedan protagonizar el diseño de las políticas, programas y proyectos.

“La política cultural de la Alcaldía está vinculada solo a la realización de eventos, retretas, etc. Por eso su presupuesto no llega al 1% y no refleja al POA”, manifestó.

Asimismo, recomendó rescatar la forma de trabajo de hace años, de la mano de la sociedad civil, como cuando la Casa de la Cultura estaba descentralizada, ya que tenía un directorio, “ahora todo se reduce a una dirección, Percy deshizo la estructura institucional de la cultura”, cuestionó.

Los números

Entre las acciones de corto plazo establecidas por la Secretaría de Desarrollo Humano para el ámbito cultural, que tiene bajo su dependencia, figura “incrementar en 1% las actividades culturales y de promoción turística en Santa Cruz de la Sierra”.

Con ese cometido se destinaron los Bs 11.932.304 a la Dirección Municipal de Cultura (0,42% del total para la inversión), que además tiene a su cargo todo lo relacionado con patrimonio y turismo. De ese monto, hay ámbitos a los que se destinarán más recursos, con una notoria desigualdad numérica respecto a otros. Turismo tendrá el 15% de los casi Bs 12 millones.

El énfasis se puso en materiales gráficos y ferias artesanales, etc., para la promoción de los distintos destinos. Todo lo relacionado con música y canto acapara el 17,8% del presupuesto de inversión, esto incluye talleres, concursos, conciertos, retretas, contratación de artistas, etc.

En la actual formulación del presupuesto, por el momento solo figuran 13 retretas (considerando que el año cuenta con un promedio de 52 semanas y esta actividad es semanal).

Literatura y equipamiento de bibliotecas se llevan el 15%, con ferias de lectura, recitales de poesía, participación en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, concursos, talleres, actividades vacacionales, fondo de publicaciones, contratación de personal eventual y adquisición de obras. Teatro tiene el 9,36%, recursos especialmente invertidos en apoyar festivales, alianzas institucionales, talleres y concurso, también en equipar la sala del Centro Cultural de la Villa Primero de Mayo.

La danza absorbe el 5,43% por el apoyo a festivales como Tentayape, Danzacruz, Elay Puej, y por la organización de talleres y concursos.

El municipio inyectará el 4,28% de su presupuesto cultural a todo lo referente a exposiciones, artes plásticas y Noche de Museos, concurso y talleres. Los siete homenajes contemplados consumen el 7% y llegan a los Bs 850.000.

Dos de ellos se fijaron para febrero, el mes de la fundación de Santa Cruz de la Sierra; uno en abril, como homenaje a la Casa Municipal de Cultura; los cuatro restantes están fechados en septiembre, dos de ellos como serenatas a Cañoto y a Santa Cruz.

Patrimonio recibe el 2%, con proyectos de restauración de monumentos, adquisición de placas, investigación, publicación y actividades de sensibilización.

Presupuesto de inversión destinado a la Dirección de Cultura y Turismo para el 2020

POA GAM Santa Cruz: Cultura by Diario EL DEBER on Scribd

La recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas tendrá el 6,28% (Bs 748.258) de lo presupuestado, aunque Bs 642.258 irán a la contratación de personal eventual.

Por sí solos, más allá del proyecto en el que se contemplen, los eventuales absorben el 9% del total, dentro de los ítems indígenas y fortalecimiento de espacios culturales (El Altillo y bibliotecas).

Infraestructura acapara el 2,72%, con arreglos en la Casa de la Cultura y El Altillo. Los montos más bajos, por ámbito, lo tienen gestión cultural y cine, cada uno con 0,25% de la inversión (cine en barrios y talleres de gestión).

Siete concursos tienen el 2,5%, una docena de talleres y capacitaciones el 10,3%, y cuatro alianzas con otras instituciones, Asociación pro Arte y Cultura, Escuela Nacional de Teatro, Cámara Departamental del Libro y Orquesta Sinfónica Juvenil abarcan 9,24%.

La presidenta del Concejo Angélica Sosa, aseguró que la inversión en cultura es mayor, si se agrega educación.

“Entre otras cosas están el colegio de Bellas Artes, los centros culturales para jóvenes en los 15 distritos, el mantenimiento de las 11 bibliotecas y el teatro de la Villa. Los montos de esos edificios superan los Bs 40 millones”, sostuvo.