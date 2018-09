Comenzó septiembre y los gastos municipales en actos en los barrios se multiplicarán antes de que termine el mes. En estos días, el Despacho del alcalde Percy Fernández y el Concejo Municipal aumentan la cartera de gastos en la contratación de eventos para entrega de obras y sesiones en los barrios, por lo que cada vez que al alcalde corta la cinta de una nueva obra o el Concejo hace una sesión en algún distrito, al municipio cruceño le cuesta hasta Bs 95.510. En otras ciudades de parecido tamaño, como Cochabamba o La Paz, las sesiones y entrega de obras casi no tienen costos para las arcas municipales y aprovechan el equipamiento de su institución y las construcciones municipales para evitar pagar alquileres.

Si los gastos de este año se asemejan a los de 2017, la cuenta puede ser de centenas de miles de bolivianos. Solo el Despacho del señor alcalde gastó, en solo 14 días, entre el 12 y el 22 de septiembre de 2017, Bs 569.365. Así quedó registrado en el acta de cumplimiento de contratos entre Eliane Saavedra, directora de Protocolo, y Luis Montenegro, gerente general de La cuisine de los chefs, empresa contratada directamente para atender 20 eventos a un costo de Bs 896.460. Pese a que se solicitó a la directora de Comunicación de la Alcaldía una entrevista con Saavedra y se esperó dos semanas para tratar de hablar con ella, no se pudo tener las explicaciones de la funcionaria pública.

No fue el único contrato vigente durante septiembre del año pasado. La cuenta pasa a ser millonaria si se suma el contrato con Luis Carlos Barba Saucedo, que organizó eventos para el municipio entre el 14 y 22 de septiembre de 2017. Por ocho días, la rendición de cuentas, que se puede consultar en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), dice que se alcanzó Bs 545.095, un monto que era parte de un acuerdo entre la empresa unipersonal y el municipio por Bs 853.540, adjudicado por contratación directa, es decir, sin licitación. Entre los dos contratos para septiembre de 2017, el municipio adquirió compromisos por Bs 1,75 millones. Con ese dinero se podría pagar, por ejemplo, la alimentación de los animales del zoológico municipal por dos años y medio o la mitad de lo gastado en el mantenimiento de calles en el Distrito 4 en 2017.

No hubo funcionario municipal que quisiera hacerse cargo de dar explicaciones de los gastos de eventos del alcalde, que para la gestión de 2019 tiene un presupuesto de Bs 3.070.909,60 -sin contar la decoración navideña, que demandará Bs 1.093.750-.

Se intentó consultar sobre estos gastos a la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, pero sugirió que “sobre las contrataciones del Ejecutivo, deben dirigirse al alcalde o al secretario de Gestión y Coordinación”. Cuando en una sesión en Parques y Jardines los periodistas trataron de abordar a Jorge Landívar sobre estos gastos, él aclaró que no se hace cargo de Protocolo.

Los actos son del agrado del alcalde Percy Fernández, que ha llegado a tener su ritual con cada uno de los artistas que contrata el municipio. Por ejemplo, con Guísela Santa Cruz canta Sombrero ‘e Saó y la intérprete cambia la letra a “loco sinvergüenza tira vida que querés”. Con Tola Claudio se arma una guerra de coplas (aro-aro), mientras que con Alenir Echeverría canta a dúo Pa’ qué, pa’ qué.

Este año los gastos no han bajado. En abril, La cuisine de los chefs descargó 14 eventos en 15 días por un monto de Bs 648.650. En tanto, el 13 de julio, se estableció que FaMa había prestado servicio en 32 eventos en 45 días por un total de Bs 969.600. Hacen un total de Bs 1,62 millones entre ambos. El evento más caro que se cobró fue la inauguración del nuevo mercado La Ramada, por el que el 27 de abril se pagó Bs 95.510 a La cuisine de los chefs.

Panchito con sinfónica

Sobre la base de los descargos de La cuisine de los chefs, hallados en el Sistema de Contrataciones del Estado, se puede ver que son diversos los tipos de actos en los que acompañan la presencia del alcalde en las inauguraciones. Los que incluyen la actuación de la Camerata del Oriente son los más caros y demandan un gasto de Bs 65.925, que incluyen un caché de Bs 30.000 para la orquesta -que nació como Sinfónica Municipal- y la contratación de un equipo de sonido de Bs 8.375. En esos eventos se reparten en combo panchitos Viena con sodas de 250 ml a razón de Bs 12, pese a que en los supermercados se puede comprar choripanes con sodas de 500 ml por Bs 11. Cuando este tipo de evento es organizado por la empresa de Barba, el pago sube a Bs 68.005. En estos actos se incluyen hasta 150 jarras de litro y medio de chicha y mocochinchi, que se cobra entre Bs 25 y Bs 30 por cada una.

El segundo tipo de evento cuesta Bs 42.690 e intercambia la orquesta por un cantante y el equipo de sonido Bose por uno más pequeño de Bs 4.000. Gente del sector asegura que ese mismo equipo se puede alquilar por alrededor de Bs 3.000. Si es de noche, también se incluirá un show de fuegos artificiales por Bs 3.000. Serán 100 tiros de pólvoras de colores que se quemarán bajo el cielo más puro de América.

El ‘combo’ más barato de las apariciones del alcalde cuesta Bs 27.850 y no incluye el alquiler de toldos, ni orquesta ni un artista nacional. Mantiene el equipo de sonido y la iluminación, y cambia los panchitos por sándwich de pollo (Bs 13). Para la testera habrá 70 tazas de café e igual número de botellas con medio litro de agua.

En otras ciudades

Consultados sobre cuánto se gastan en La Paz por cada obra entregada por el alcalde Luis Revilla, Silvana Reynolds, responsable de protocolo, respondió que el presupuesto anual de dicha unidad para inauguraciones es de Bs 1.350 para todo el año. Se gastan Bs 1.000 en la compra de cuatro rollos de cinta de cuatro centímetros de ancho por 110 yardas de largo y otros Bs 350 para adquirir 15 tijeras. El resto de las necesidades (sonido, banners) es parte del equipamiento municipal.

Algo parecido sucede en Cochabamba. Según Álex Contreras, secretario de gestión de la Alcaldía de la Llajta, el coste por entrega de obras es igual a cero. “Generalmente todas las entregas las organizan las organizaciones territoriales de base con ayuda de Protocolo. No contratamos conjuntos ni orquesta y si se necesitan toldos, sillas, sonidos y banners, eso lo proporcionan todas las subalcaldías. No tenemos un monto asignado para la inauguración de cada obra. No lo teníamos con el alcalde José María Leyes ni lo tenemos con Karen Suárez. Las OTB, de acuerdo con sus posibilidades, organizan los actos y nos invitan hasta el platito de comida”, explicó.

Contreras confiesa que ‘explotan’ a la banda municipal, al igual que al ballet municipal y que incluso tienen un bus para transportarlo en la ciudad. No sucedía lo mismo en Santa Cruz de la Sierra. En 2014, cuando la Camerata del Oriente aún se llamaba Orquesta Sinfónica Municipal, igual había contratos de orquesta para tocar en los actos del alcalde en los barrios. En lo que respecta a la banda municipal, no se la suele ver en los actos de barrio del burgomaestre.

“Mi secretaría, cuando realizamos capacitación o entregas de obras, lleva nuestro equipo de sonido, banners, imagen corporativa, material y todo. En el fondo, Percy, que ya le ‘peló’ en las fuentes de agua y en el contrato con MAHS, le está ‘pelando’ en varias cosas más, puede estar tranquilo porque su estabilidad depende de sus alianzas. Si Percy fuera opositor, estaría en peor situación que en la que está (el acalde de Cochabamba procesado por corrupción) José María Leyes”, sentenció Contreras, que no se olvida que Fernández prácticamente condenó a Leyes (“Te gustó la plata, metiste la mano en la lata, andate”, le dijo el alcalde cruceño a su par cochabambino), cuando aún no había sido ni siquiera imputado por la Fiscalía por la compra de mochilas chinas.

En Santa Cruz, Jhonny Zeballos, concejal del MAS, pidió un informe de los servicios que se brindan en estos actos. Explica que los plazos del Ejecutivo para contestar a sus preguntas se vencen esta semana y, de no recibir respuesta, pedirá un informe oral del alcalde. La fiscalización solo llega hasta ahí.