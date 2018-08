Alcaldía cruceña auditará todos los contratos de publicidad

El gobierno municipal auditará todos los contratos de publicidad que tiene con distintos medios de información, incluidos los de la empresa MAHS que no forman parte del convenio de uso de espacio público para difusión de información municipal, que será anulado por decisión del alcalde Percy Fernández. Así lo confirmó ayer el secretario de Gestión y Coordinación, Jorge Landívar, que junto con la secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, visitaron EL DEBER Radio para explicar sobre el convenio y el POA 2019.

¿Qué va a pasar con los otros contratos que no están en el convenio? se les consultó en el programa Asuntos Pendientes. “Estos se tendrán que analizar también porque romper con una empresa implica otras connotaciones, todo eso se verá en el análisis respectivo”, respondió Landívar y luego agregó que “se hará un análisis completo” de sus contratos.

Más tarde, Landívar explicó que todos los contratos de publicidad que tiene la comuna con distintos medios de información están siendo auditados, incluidos los de MAHS, que no forman parte del convenio. “Se van a revisar todos los contratos, porque una auditoría va más allá de una empresa”, dijo, al agregar que regularmente “todos los contratos que hace el gobierno municipal, no solo de vallas y afiches, son revisados por la Dirección de Auditoría Interna”, que es una unidad independiente.

En Asuntos Pendientes, Landívar reveló que en esta gestión la comuna tiene presupuestado pagar Bs 2.024.170 a dicha empresa por diversos contratos.

Explicó que el convenio con MAHS establecía la ocupación de 1.492 espacios públicos con avisos publicitarios en 10 años, de los cuales 306 han sido ocupados hasta fecha y, de estos, 90 son usados por el municipio (que representan el 30% del convenio).

Con respecto a la decisión de romper el acuerdo con dicha empresa, luego de que el mismo alcalde reconociera que le ‘pelaron’ y pidiera buscar la manera salir del lío, dijo que el burgomaestre hizo esta afirmación debido a la contaminación visual que generan estos letreros y otros elementos que dañan la imagen urbana. Comunicó que el equipo jurídico de la empresa ya tomó contacto con la Alcaldía y les informó que la decisión de rescindir el contrato es prácticamente un hecho. Reiteró que se buscará que la desvinculación contractual sea de mutuo acuerdo.

Nueva denuncia

Ayer se conoció de una supuesta irregularidad en un contrato con MAHS para la construcción de 12 fuentes decorativas de agua en la ciudad, por Bs 2.504.312, y en el que figura el nombre del arquitecto Jorge Stratis Antelo como supuesto director de estas obras. Stratis aclaró a EL DEBER que él no participó de dicho proyecto ni fue director de obra. Dijo que por ello envió una carta a la comuna, en la que pide que le certifique que no ha tenido vínculo laboral con la Alcaldía, de forma directa o a través de una empresa, en las últimas dos gestiones. Aclaró que aún no se sabe si la información que circula en redes es correcta.

Landívar dijo desconocer la denuncia, pero que si le están atribuyendo algo que no hizo, tiene derecho a una explicación.