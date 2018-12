Alcaldía clausura paradas clandestinas

Seis paradas clandestinas de transportistas que prestan el servicio intermunicipal e interprovincial fueron clausuradas ayer por personal del gobierno municipal, en un operativo realizado en inmediaciones de la exterminal de buses.

Los responsables de estas terminales deberán pagar una multa de 4.500 UFV, mientras que los reincidentes (que son tres), un monto mayor y en caso de que reabran por tercera vez, se les seguirá un proceso legal.

Pablo Gumucio, jefe de fiscalización de la Secretaría de Recaudaciones, pidió a los transportistas trasladar sus paradas para evitar sanciones.

Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana, informó de que dentro del primer anillo existen más de 70 paradas de buses y trufis ilegales, lo que contraviene la Ley 981 y otras normas. Explicó que desde agosto de 2017 viene insistiendo a los transportistas de que deben reubicar sus paradas, incluso en dos oportunidades se les dio seis meses de plazo para que lo hagan, pero no lo hicieron y más bien las incrementaron. “No vamos a ceder. No buscamos perjudicar a nadie, pero tampoco podemos permitir que la población se vea afectada por gente que no respeta las normas”, expresó.

El diálogo entre la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, que encabeza Róger Gonzales, y la Alcaldía entró en un cuarto intermedio hasta el martes. No obstante, otro sector de los transportistas, el del Sindicato de Micros Santa Cruz que lidera Aldo Terrazas, no está negociando con la comuna y amenaza con retomar las movilizaciones el lunes.

Lucy López, directora de Transporte, reveló que por la Av. Cristo Redentor y primer anillo circulan 500 trufis por hora; por el lado de La Guardia ingresan 300 unidades por hora y por la avenida Virgen de Cotoca, otras 250 unidades por hora.