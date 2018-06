La Alcaldía municipal, con el apoyo de la Policía, retomó los controles de los locales nocturnos, clausurando 18 de estos centros en el distrito 6 de la ciudad. La mayoría son rocolas que no tienen permiso para funcionar ni para vender bebidas alcohólicas o donde se encontró a menores de edad.

El operativo sorpresa se realizó la noche del miércoles en las avenidas Jenecherú y Virgen de Luján, donde habían proliferado locales nocturnos que incumplían las normas vigentes y causaban inseguridad a los vecinos. La situación en esta y otras zonas fue reflejada por El DEBER en una entrega publicada en mayo pasado.

El jefe de Fiscalización de Expendio de Bebidas Alcohólicas de la Alcaldía, Miguel Ángel Ruiz, informó de que ante las quejas que llegan hasta la Alcaldía, se coordinó con la Policía del EPI-7 para realizar una intervención conjunta en estas dos avenidas, consideradas zonas rojas y que se estaban convirtiendo en “focos de delincuencia”.

Ruiz refirió que la mayoría de los locales clausurados no contaban con el permiso respectivo para vender bebidas alcohólicas ni licencia para funcionar. Además, en dos de estos se encontraron menores de edad, quienes fueron derivados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El responsable de Fiscalización de Expendio de Bebidas Alcohólicas de la Alcaldía insistió en que se trató de un trabajo conjunto, en el que intervinieron efectivos policiales y unos 30 funcionarios de la Alcaldía, tanto de su repartición como de la guardia municipal, de la Secretaría de Recaudaciones, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras.

Ruiz dijo que en estas dos avenidas habrá funcionarios que harán controles diarios hasta conseguir que los propietarios cumplan las normas o cambien de actividad.

El funcionario municipal indicó que muchos de los locales fueron sancionados con el cierre definitivo y otros, de forma temporal. Los que tienen clausuras temporales deberán pagar una multa equivalente a Bs 4.527 y luego hacer todos los trámites necesarios para poder abrir de acuerdo a norma.

Ruiz advirtió que los operativos serán permanentes en esta y otras zonas de la ciudad, como la avenida Uruguay, donde también hay quejas por la bulla de los boliches.

Molestia de los vecinos



Los vecinos de la avenida Tres Pasos al Frente son otros que piden que los controles lleguen a la zona, ya que cinco locales nocturnos han acabado con la tranquilidad no solo por la bulla, sino por las peleas que ocurren en horas de la madrugada.



El presidente del barrio Estación Argentina, Juan Bernardo Vidal, indicó que en reiteradas oportunidades han enviado cartas a las autoridades municipales, sin obtener respuesta. Vidal recalcó que muy cerca está el colegio Héroes del Chaco y la iglesia San Rafael, y si se cumpliera la norma no debería haber venta de bebidas alcohólicas en la zona.



La ordenanza 036/2001 establece que los locales de expendio de bebidas alcohólicas, como bares, wiskerías, karaokes y otros similares, pueden abrir recién a partir de las 19:00, pero muchos locales abren antes del horario permitido, según comprobó EL DEBER en el recorrido que hizo el mes anterior. Hay otras normas que también regulan la venta de bebidas alcohólicas y los ruidos, pero estas no se cumplen.