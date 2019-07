Alcaldía busca reducir de 360 a 80 trufis para ordenar el 1.er anillo

El tráfico en el primer anillo está saturado debido a que por hora circulan, además de los vehículos particulares y micros, 360 autos, 180 en cada sentido, los que prestan el servicio de trufi. Por el momento la comuna busca reducir a 40 de ida y 40 de vuelta, y el excedente deberá ser trasladado a los barrios donde los vecinos precisen movilizarse hasta las vías principales por donde pasarán los nuevos micros tipo BRT.

Luego de la protesta del lunes, mediante la cual los choferes de trufis cerraron todos los ingresos al parque Los Mangales y a la Secretaría de Parques y Jardines para hacerse escuchar, las mesas de trabajo con los técnicos municipales comenzaron ayer, las cuales deberán concluir el lunes con una propuesta que beneficie a los transportistas, pero a la vez que despeje las vías.

Propuestas

Los transportistas insisten en su posición de no ser sacados del primer anillo, asegurando que son la opción más económica para el pasajero, pues auguran que el pasaje en el BRT, como mínimo, subirá a Bs 7, mientras que ellos no cobrarán más de Bs 2, que es la actual tarifa.

“Vamos a cambiar por completo nuestro parque automotor, para ello sacaremos créditos bancarios destinados a la compra de vehículos nuevos, con aire acondicionado, con asientos mullidos y cómodos y con el servicio de wifi, todo para que el pasajero vaya cómodo por un pasaje económico”, indicó la abogada Mirtha Loza, de la comisión de trufis del primer anillo.

El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, manifestó que en las mesas técnicas se buscarán nuevas rutas que sean más eficaces para los vehículos que serán sacados del primer anillo.

“Los micros y trufis que no circularán por el primer anillo se convertirán en medios alimentadores desde los barrios alejados a las rutas del BRT, que no solo incluyen los anillos, sino también los ejes que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Buscamos optimizar y reordenar el transporte público, no solo implementar el nuevo bus”, refirió el secretario Ribera.

A su vez, Loza respondió que todas las rutas alejadas, es decir desde el quinto hasta el décimo anillo, ya tienen cooperativas y sindicatos que prestan servicio de transporte público. “No vaya a ser que nos saquen del primer anillo y nos lleven, por ejemplo, al sexto, donde nos podemos enfrentar con los que ya están operando. Por ello esperamos que salga algo bueno de estas mesas de trabajo”, acotó la dirigente.

Cuarto tramo

Mientras los problemas aforan cada semana con cada sector de transportistas, las obras de reacondicionamiento de las vías del primer anillo no se paralizan.

Ribera anunció que mañana la avenida Cañoto será parcialmente cerrada, es decir, desde la avenida Landívar hasta la México, que son 650 metros, para comenzar con el cuarto trecho del BRT; por el momento los operadores de los servicios básicos están aprovechando para reparar o cambiar sus ductos.

En cuanto al tramo de la Irala, entre Chuquisaca y Viedma, tardará un poco en ser concluido, porque hubo cinco días de lluvia.