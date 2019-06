Alcaldía asegura que el proyecto sobre multas está sujeto a modificaciones

Tras el rechazo del sector transporte y de ciudadanos al proyecto de reglamentación de la Ley de Movilidad Urbana por las elevadas multas a las infracciones viales, el gobierno municipal quiso dejar por cerrado el asunto asegurando que se trata de un documento en revisión y, por lo tanto, está sujeto a modificaciones.

El tema fue tratado ayer en la sesión del Concejo Municipal, realizada en el parque Los Mangales, después de una larga explicación sobre el plan de mercados.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, fue el encargado de informar sobre el proyecto de reglamento, que en los últimos días generó bastante debate por las multas, que van desde los 2.000 UFV (Bs 4.600).

Lo primero que hizo el secretario municipal fue dejar en claro que se trata de un documento sujeto a cambios. “Por ningún motivo debió hacerse público porque se trata de un documento que está en revisión y sujeto a modificación. Hemos trabajado con cada uno de los sectores para que puedan hacer sus sugerencias para incorporarlas en la reglamentación. En las mesas técnicas es que se filtra una documentación que después es hecha pública de manera dañina y maliciosa, toda vez que no constituye un documento oficial porque es un documento que está siendo sujeto a revisión”, expresó Ribera.

Prosiguió insistiendo en que al ser “un documento en revisión puede a sufrir una, dos, tres, cuatro y quince modificaciones”.

Tras las explicaciones de Ribera, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, consideró que no había lugar al análisis bajo el argumento de que no se puede opinar sobre algo que no es oficial.

“Nos dice el secretario que se ha difundido un documento que no es oficial. Es vergonzoso que opinemos sobre algo que no existe (...) Es vergonzoso también hacerle esto al secretario (Ribera) cuando dice que no hay un documento ni tabla oficial, pero ya lo hacen oficial los medios y colegas que ya no están ahorita”, dijo Sosa, dando por cerrado el tema.

Contrapropuesta

Los que no quedaron tranquilos fueron los dirigentes del transporte público, que ayer, por la tarde, presentaron una contrapropuesta al mencionado proyecto, toda vez que el viernes 14 recibieron de manera oficial el proyecto de reglamento de la Alcaldía, en oficinas de la Secretaría de Movilidad Urbana. Estaban dirigentes de los sindicatos Santa Cruz, 24 de Septiembre, 21 de Mayo y Andrés Ibáñez.

Precisamente, el dirigente Aldo Terrazas recordó que en dos ocasiones llegaron hasta esas oficinas para recibir dicho documento, lo que no fue posible la primera vez, pero sí la segunda, el 14 de este mes. “De entrada nos llamó la atención que no había lo de las concesiones, pero cuando vimos las multas quedamos totalmente sorprendidos. Hay una multa de Bs 115.000, más de 10.000 dólares, es el colmo”, expresó Terrazas.

Explicó que en la contrapropuesta se pide que revisen varios artículos, entre ellos el de las multas, para lo cual plantean valores aproximados al 10% del salario mínimo nacional, pero hacen notar también que lo principal es la educación ciudadana.

El dirigente de los transportistas agregó que el asunto será puesto en conocimiento en el ampliado nacional del sector previsto para estos días. “Vamos a hacer una representación en este escenario, no podemos quedarnos así”, dijo Terrazas.