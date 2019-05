Alcalde de Warnes abre la puerta para que indaguen caso

La oficina de Recaudaciones de la Alcaldía de Warnes está en entredicho por el presunto desvío de un dinero correspondiente al pago de un impuesto a la transacción por la venta de un camión, que hizo el usuario David Vargas y que, aparentemente, no ingresó a las arcas del municipio.

El pago data de 2017, pero la irregularidad salió a la luz recientemente, por lo que el alcalde Mario Cronenbold, que dijo haberse enterado hace unos cuatro días, explicó que dio la orden a sus dependientes para que faciliten la investigación a la Fiscalía, a cuyos operadores se les abrió las oficinas de Recaudaciones para que hagan su trabajo.

“Se les ha abierto el sistema y estamos dispuestos a aclarar todo esto. Si tengo que volar la cabeza de alguien y, no solo botarlo, sino procesarlo, no me va a temblar la mano”, señaló Cronenbold, en contacto telefónico con EL DEBER.

Antecedentes

El hecho, que ha derivado en tres procesos penales, data de 2015, cuando David Vargas inició la compra de un camión Volvo y confió la tramitación a una mujer, que, al cabo de la gestión, entregó ciertos documentos a Vargas, cobró el dinero y desapareció con el vehículo.

A decir de Dora Balcázar, abogada de Vargas, la mujer estafadora negoció el camión en una autoventa, con papeles fraguados, por lo que el dueño de este negocio indagó en Warnes y comprobó que David Vargas tenía documentación del motorizado y lo denunció por falsedad material.

Dicho proceso está en curso y Vargas, que asume su defensa, se dio cuenta que la mujer L.P. vendió dos veces el Volvo: a él y al dueño de la autoventa.

Como Vargas quería recuperar su vehículo, intentó completar los papeles para presentarlos a instancias judiciales y, de ese modo, tomó los servicios del tramitador Juan Carlos Torrico Ortiz en Warnes, a quien entregó cerca de Bs 15.000 para el pago del impuesto a la transacción, para la obtención del certificado de propiedad.

El tramitador, que, al parecer, tenía nexo con algún funcionario de la Alcaldía, hizo el cambio eficaz del nombre en el documento de propiedad, pero después se supo que el dinero por el impuesto a la transacción no figura como recibido en Recaudaciones.

El alcalde Cronenbold critica a la gente que busca a los tramitadores y aconsejó que no los utilice para evitar engaños. “Los tramitadores no dependen del alcalde. Hemos puesto una oficina del banco Unión ahí mismo en la Alcaldía para que la gente pague sus impuestos donde corresponde”, dijo la autoridad.

José Luis Cossío, jefe de Recaudaciones, aseguró que él no trabajaba todavía allí cuando surgió el caso y agregó que se está colaborando con la Fiscalía para esclarecer el hecho ilícito. También pidió evitar a los tramitadores.