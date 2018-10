Alcalde de Porongo cumple tres días de huelga pidiendo puentes; hoy habrá diálogo

Julio César Carrillo, alcalde Porongo, cumple este miércoles el tercer día de huelga de hambre en la plaza principal 24 de Septiembre, exigiendo al Gobierno Municipal de Santa Cruz la construcción de otro puente de acceso.

Ayer, la secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, visitó a Carrillo y le hizo conocer la propuesta del municipio cruceño de construir un puente por el sexto anillo.

Ante esta propuesta, Carrillo indicó que si el alcalde Percy Fernández construye el puente con sus recursos, el municipio de Porongo se compromete en realizar las obras del circuito interno.

"Este puente no se a donde cae en mi municipio, porque no lo he visto su proyecto. Pero si el alcalde los construye el puente yo me comprometo en hacer el circuito para que los puentes de la zona sur y zona norte se unan.

Agregó que en el transcurso de la mañana se reunirán técnicos del municipio de Porongo con los técnicos del Urubó Village y sus pares de la Alcaldía cruceña.

"Con nuestros técnicos queremos demostrare nuestro proyecto a Santa Cruz, tenemos los recursos para la construcción del puente Bicentenario y el Village es una iniciativa privada y no demandaría un peso a la Alcaldía, pero si el alcalde quiere el puente por el sexto anillo, que él lo haga y yo me comprometo en hacerle el circuito", agregó.

Carrillo junto a pobladores de Porongo se declararon en huelga de hambre el lunes 1 de octubre, exigiendo a Fernández que firme un acuerdo para viabilizar la construcción de más puentes en el río Piraí.

Anoche se plegaron a la huelga de hambre transportistas y hoy se espera que sumen más pobladores y autoridades de dicho municipio.