Aguilera asume entre el recelo en Santa Cruz y sus logros en La Paz

“Tengo gran experiencia en investigación criminal y esa es la que pongo al servicio de Santa Cruz, la posibilidad no solamente de combatir el delito, sino poner a los autores tras las rejas”, dijo Johnny Aguilera al ser posesionado como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz en lugar de Gonzalo Medina, investigado por su supuesta vinculación con el narcotráfico.

El nuevo jefe policial aseguró que está en pleno conocimiento de los tipos de delitos que se han cometido en la capital cruceña y que trabajará para que las actividades policiales estén vinculadas a prevenirlas. “Haremos investigaciones para cuidar a los ciudadanos en las calles”, afirmó.

Logros y críticas

Exactamente 10 años después de la intervención en el hotel Las Américas, que derivó en el caso de supuesto terrorismo en el cual fungió como investigador, Aguilera asumió ayer como director de la Felcc en Santa Cruz, en medio de cuestionamientos del Comité Cívico que considera su designación como un mensaje de que la persecución a los cruceños continúa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó a Aguilera como uno de los mejores investigadores y dijo que su designación es una ‘apuesta fuerte’ por la seguridad en el departamento.

Aguilera, egresado de la promoción 89, viene respaldado por una hoja de vida que lo perfila como un policía especializado en investigación criminal, con cuatro maestrías vinculadas a la persecución penal y delitos contra la seguridad del Estado. Viene de ser jefe de la Felcc de La Paz y antes cumplió funciones como jefe nacional del departamento de lucha contra la corrupción, jefe de la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, y como investigador de corrupción pública.

Pero, más allá de los logros académicos y cargos, Aguilera se ha destacado por la resolución de casos como el crimen de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, las estafas piramidales como el caso de la empresa Roguel que en 2004 en Cochabamba afectó a más de 15.000 personas, el desfalco del Banco Unión en el que cayó Juan Pari, así como la desarticulación de bandas criminales en La Paz.

“Mi especialidad está vinculada al área financiera, a la desarticulación de varias organizaciones que hacen estafas piramidales con consecuencias no solo económicas, sino otras más nefastas porque muchos estafados han terminado quitándose la vida”, dijo a EL DEBER.

A su vez, el comandante nacional Vladimir Calderón, pidió una lucha frontal contra la corrupción y afirmó: “ya no permitiremos más ultrajes a la imagen de la institución del orden”.

OPOSICIÓN CRITICA A ROMERO POR LOS ESCÁNDALOS DE LA POLICÍA

Las denuncias e investigaciones contra el coronel Gonzalo Medina saltaron a la arena política con críticas al ministro Romero.

El candidato presidencial Óscar Ortiz compara el caso con el del general René Sanabria (preso en Estados Unidos por narcotráfico), mientras que Luis Felipe Dorado lo conmina a dejar el cargo y consideró que esta fue la gota que rebalsó el vaso para Romero. “Van ocho comandantes de la Policía en su gestión y la institución está cada vez peor”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la institución policial debe dar señales absolutamente claras de una transformación y de una “erradicación de malos policías vinculados al narcotráfico y la corrupción”.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, aseguró que la explicación que Medina dio no es clara. Recordó que Romero determinó la suspensión de Medina y que un proceso de indagación determinará si hubo o no vínculos con lo que se denuncia. “Está en manos de la justicia, esperamos una respuesta pronta; tratar de vincular la gestión de Romero me parece un exceso”, dijo. /MT