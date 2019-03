Afines al MAS presentan acción para que Costas firme convenio del SUS

El bloque oriente afin al Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó este martes una acción popular de cumplimiento ante ante la Sala del Tribunal Constitucional que busca la firma del gobernador, Rubén Costas, al convenio que posibilite la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el departamento de Santa Cruz.

La ejecutiva de las Bartolinas, Maria Muñoz, llegó acompañada de otros integrantes de su agrupación y dijo que una vez se resuelva este tema, la Gobernación tendrá un plazo de cinco días para su cumplimiento, caso contrario se analizan otras medidas de presión.

"Queremos que se cumpla el convenio, estamos pidiendo el derecho a la salud (...) el gobernador sabe que tiene que cumplir porque los derechos de salud son para todos y como organizaciones sociales es lo que reclamamos", dijo a los medios.

Sobre esta acción, Roly Aguilera, secretario General de la Gobernación, dijo que quienes están solicitando la acción lo hacen con el único propósito de buscar confrontación, algo que la entidad de la que forma parte no hará, pues su único fin es buscar concensos sobre este tema.

"Quienes exigen, no son los mismos que bloquean, no son los mismos que se oponían a las autonomías, no son los mismos que constantemente están en contra y bloqueando el desarrollo del departamento. La población cruceña tiene una clara noción de quien es quién en este pueblo y quienes son los únicos que buscan la confrontación, su única arma es la violencia y nosotros no vamos a 'pisar ese palito'", señaló.

Aguilera también habló sobre la propuesta planteada al Gobierno que busca que el Estado pague los 1800 ítems que ahora cubre la Gobernación para que cada parte "asuma su competencia" despojándose de posiciones políticas, "de que esto es mío y esto tuyo"; "sentemonos, asumamos nuestras competencias, encontremos la forma pero no privemos a la población cruceña de brindar la atención por la que tanto hemos invertido", manifestó.

