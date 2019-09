Aeronaves lidian con el fuego que se acerca a varias comunidades

Los incendios no dan tregua. El fuego se acerca peligrosamente a al menos una decena de municipios y por ello, las operaciones de combate al fuego por vía aérea se están concentrando en estas zonas. En el municipio de Concepción, por ejemplo, hay incendios cerca de las comunidades de Palestina, Villa Nueva, San Pablo Norte y Madrecita, por lo que hay alerta de los pobladores.

Lucia Ignacia Callaú, una comunaria de Madrecita tiene que ocuparse de sus siete hijos mientras su esposo se interna en el monte para combatir las llamas.

En la mayoría de los casos, la afectación es por el humo, pues la distancia del lugar del incendio es mayor a tres kilómetros y los comunarios prefieren quedarse a resguardar sus viviendas, explicó el alcalde de Concepción, David Mollinedo. Precisamente para precautelar la vida de las personas, hace casi un mes fueron evacuados comunarios de Río Blanco y, a decir del alcalde, “no se evacuó a más personas”, pero “se están haciendo cordones para resguardar a la población de las zonas afectadas por el fuego”.

El comandante en jefe del Ejército, Williams Kalimán, dijo que Concepción, San Ignacio de Velasco, Puerto Suárez, San Matías y Roboré son los municipios más afectados por los incendios, por ello se reforzó el trabajo aéreo.

En las comunidades de Tierra Firme, Tierra Hermosa y San Martín, del municipio de San Ignacio de Velasco, desde el martes se intenta combatir las llamas con el Supertanker, pero la tarea se dificulta por la poca visibilidad causada por el humo.

En Roboré, los incendios se concentran en Yororobá y Quenema. El alcalde de ese municipio, Ivan Quezada, explicó que desde el martes el avión ruso trabaja en la zona con lo que se espera poder controlar el incendio hasta mañana.

Mientras en las zonas mencionadas se combate el fuego por vía aérea y terrestre, el alcalde de San Rafael de Velasco, Rafael Alvis, indicó que en Sapocó y Cruz del Norte, el fuego está a poco más de un kilómetro y no cuentan con los recursos ni equipos suficientes para sofocarlo.

Pese a la crítica situación, según el alcalde, no hay presencia del personal de la Gobernación ni de Defensa Civil, y el fuego lo combaten 20 voluntarios. “Urgente necesitamos maquinaria para evitar que el fuego ingrese a las comunidades. Aquí en el municipio no tenemos recursos, ni ayuda y hasta ahora no conocemos ninguno de los helicópteros”, manifestó.

Combate aéreo

Ayer llegaron dos helicópteros Sikorsky, de fabricación estadounidense, alquilados por el Gobierno a una empresa canadiense. Cada una de estas naves tiene capacidad de carga de 4.000 litros.

Kalimán explicó que estos helicópteros pueden cargar agua por succión, por lo que no requieren ríos o lagunas profundas y también pueden llevar hasta 18 efectivos para dejarlos a poca distancia de la zona de operación. “Mientras se lanza agua, hay personal por tierra cerca para terminar de extinguir el incendio”, sostuvo.

Ambas naves pertenecen a la empresa Coulson y “se quedarán el tiempo que sea necesario”. Ayer pasadas las 11:00 ambos helicópteros salieron del aeropuerto Viru Viru hacia San Ignacio y comenzaron a operar en las comunidades de Campamento, El Palmar, Cerro Manomó y Pailitas.

Según Kalimán, están operando contra los incendios más de 10 naves, entre ellos el avión Supertanker, el helicóptero Chinook (que llegó el martes y que descarga 12.000 litros), el avión ruso Ilyushin, que tiene capacidad para 50.000 litros de agua; y los dos Sikorsky. También están dos Superpuma, un par de Z-9 y desde mañana otra nave más vuelve a operar luego de trabajos de mantenimiento.

Por tierra operan 4.700 personas en distintos municipios. Para este personal se habilitaron 19 campamentos, cerca a zonas de fuego.

Llega ayuda de Bélgica

Anoche, a Viru Viru arribó un avión procedente de Bruselas (Bélgica) trayendo ayuda por un valor de 220.000 euros. Se trata de 336 carpas, 672 mosquiteros y 14 generadores de energía.

El canciller Diego Pary fue el encargado de recibir la donación. En la ocasión Pary indicó que la ayuda internacional supera los $us 2 millones. Hasta el momento se ha recibido ayuda de Francia, Argentina, China, Corea del Sur, EEUU, Rusia, Canadá, Inglaterra y Perú. Además se sumaron los organismos internacionales: la CAF dio $us 300.000; el BID, $us 200.000; la ONU, 150.000; Fonplata, 100.000; PNUD aportó con expertos; la FAO, con 500.000; la ALBA, con 1 millón. Se hacen gestiones con Alemania, Chile y Colombia.