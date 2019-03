Activistas pro vida alistan un manifiesto para los políticos

Líderes y dirigentes pro vida de los nueve departamentos se reunieron en Santa Cruz y desde ayer están trabajando en una propuesta ciudadana que promocione el valor y la dignidad de la vida humana, el fortalecimiento de la familia y la búsqueda el bien común. Esta primera convención contó con unas 200 personas que representan distintas instituciones y que hoy antes del mediodía presentarán un manifiesto para entregar a los diferentes candidatos de estas elecciones nacionales 2019.

“Los políticos tienen que escuchar las auténticas y reales necesidades del pueblo boliviano. No queremos más planes y programas de Gobierno elaborados en un escritorio y encerrados entre cuatro paredes, no queremos más políticos desconectados del ciudadano y de sus auténticas necesidades”, apuntó Edwin Bazán, no en su calidad de vocero de la Iglesia, sino como activista.

Las personas reunidas subrayaron que lo que tienen en común es una decisión firme de ser protagonistas en la política del país para la defensa de los valores, por eso después de día y medio de trabajo van a entregar una propuesta de políticas públicas que abarcan todas las temáticas.

“El ser humano tiene que estar en el centro de la política, por ende, las propuestas en esta convención se están construyendo en torno a grupos vulnerables como niñez y adolescencia, mujeres, personas de la tercera edad, indígenas, personas con capacidades diferentes, migrantes, etc. sobre temas de salud, educación, seguridad ciudadana, empleo, seguridad social, trata y tráfico de personas, drogas y otros”, sostuvo Bazán para desvirtuar que el movimiento pro vida se aboque únicamente al tema del aborto.

“Los políticos tienen que escuchar al pueblo”, concluyó Bazán.