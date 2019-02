Activan filtros de prevención de influenza en La Guardia

El Gobierno Municipal de la Guardia intensifica los trabajos de prevención por los casos de influenza y el incremento de casos de personas sospechosas que se presentaron en el municipio.

Hasta la fecha se registraron seis fallecidos por la enfermedad, 231 casos sospechosos y 59 casos confirmados en el departamento, por lo que los trabajos de prevención se realizarán en unidades educativas e instituciones públicas de la comuna guardieña.

Julio Cadima, responsable de salud de la Alcaldía de La Guardia, manifestó que se tomarán medidas preventivas, tales como el lavado de manos, uso de alcohol en gel, utilización de barbijo en caso de tos y la asistencia inmediata a centros de salud ante sintomatología de la gripe.

“Tenemos que tomar en cuenta estas medidas que no son farmacológicas, ya que todo depende de la contribución y apoyo de la población para que no se convierta en una epidemia más grave. El alcalde Jorge Morales ha pedido no escatimar esfuerzos para mitigar este mal”, aseveró el galeno.

Los grupos más vulnerables a esta enfermedad son niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad, tuberculosis o cáncer.