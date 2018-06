Acción temeraria de choferes de micros causa choque con 11 heridos

Tres micros de servicio público urbano protagonizaron ayer, a las 7:30, un accidente con varias personas heridas en la intersección de las calles Potosí y Warnes, donde uno de los motorizados quedó volcado de costado con sus pasajeros dentro y con los otros dos obstruyendo el tráfico, que a esas horas empezaba a intensificarse en el centro de la ciudad.

La triple colisión causó 11 lesionados y mucha indignación entre los ocupantes que salieron ilesos de los buses, por la actitud temeraria de los conductores que ignoraron las luces de los semáforos y, además, circulaban con exceso de velocidad.

El informe de Tránsito señala que el micro de la línea 33 (placa 1297-BGE) circulaba por la calle Potosí, de sur a norte, cuando el bus de la línea 4, placa 1071-NIN, conducido por un desconocido, pues se dio a la fuga, lo impactó de frente desde la calle Warnes, y acto seguido lo hizo el micro de la línea 2, placa 1030-TRG, que circulaba en el mismo sentido que el otro infractor.

“Yo estaba pasando con el semáforo en verde cuando me chocaron. Los dos micros venían corriendo. Yo me puse a auxiliar a los heridos y los otros choferes huyeron”, dijo Eduardo Olmos Alba (54), conductor del micro volcado, que resultó contuso.

“Hubo varios pasajeros golpeados y asustados. Estaban indignados por la falta de responsabilidad de los choferes que sabiendo que llevan personas imprimen altas velocidades”, expresó una vecina.

Los lesionados



Varias ambulancias acudieron al rescate de las víctimas, que, según Tránsito, fueron Briseida Mariaca Salvatierra (36), Rosa María Vargas Céspedes (47), Diana Durwin Miranda Álvarez (58), Jamila Ivón Méndez Escalera (31), Juan Rezo Aguilar (57), Johnny Medrano Aguilera (54), María Carola Loayza Tardío (29), Marcos Carillo Ramos (45), Lilian Paz López (24), Eduardo Olmos Alba (54) e Inés Marín Tapia (41).



“Ambulancias de Sisme y otras evacuaron a ocho pacientes y no-sotros a tres. Fueron llevados al hospital San Juan de Dios y a otros centros médicos. Hubo derrame de combustible y partículas de vidrios esparcidas por todo el lugar, lo cual representaba un peligro, por lo que hicimos un lavado en la zona”, manifestó Roxney Borda, jefe de la Dirección de Emergencia Municipal.



“Definitivamente hubo falta de precaución e inobservancia a las normativas y señales de tránsito”, indicó el coronel José Luis Pereira, director de Tránsito.



Horas más tarde, uno de los choferes fugitivos, al parecer, se presentó en la unidad policial. Fue identificado como Alexander Ferrel Vargas (26), a quien lo sometieron a una prueba de ingesta de alcohol y resultó negativa.



Ferrel está aprehendido, mientras que el otro conductor, no identificado, está siendo buscado. Asimismo, Eduardo Olmos Alba, chofer del micro que volcó y cuyos pasajeros fueron los más afectados con el choque, se encuentra internado en un centro médico.



Mario Guerrero, dirigente transportista, lamentó el hecho e indicó se examinarán los GPS de los micros implicados en el choque para saber a qué velocidad circulaban en el momento del impacto. “Tenemos nuestro reglamento interno, la velocidad está normada con sanciones. Lamentamos mucho y pedimos disculpas a nuestros usuarios; a los heridos, los haremos atender con el SOAT”, expresó Guerrero.

Saben la ley, pero la infringen



Carlos Sarmiento, experto en vialidad, manifestó que todos los conductores, en especial los de los microbuses, tienen conocimiento de las

normas de tránsito, pero muchos no la respetan. Por lo tanto, cree que la Policía no debe tomar este tipo de accidentes como falta de precaución, sino como un acto delictivo.



“El que infringe una ley, delinque. Estos choferes no respetaron el semáforo, el derecho de paso ni las señalizaciones y causaron daño a víctimas inocentes”, señaló Sarmiento y añadió que hay falencias en el control de los conductores, pues obtienen sus licencias sin que se les tome prueba de manejo defensivo, que es lo que no saben hacer.

Vías urbanas

Más controles en las calles

La unidad de Tránsito, a la cabeza de José Luis Pereira, aseguró que intensificará los controles en la capital, con el fin de evitar accidentes que afecten a los ciudadanos. Las acciones implican mayor esfuerzo de los agentes sobre las numerosas líneas de micros que cumplen su recorrido por sus rutas transportando pasajeros.



Otros percances

Ayer hubo choques en la Republiquetas; en el 2.o anillo y Beni; en el cuarto anillo, cerca de la av. Centenario; y en el viaducto del cuarto anillo y barrio La Colorada.