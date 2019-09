ABT ve un afán político en culpar a los asentamientos por los incendios

Un 75% del área afectada por el fuego en la Chiquitania son de sabanas, informó este viernes, Cliver Rocha, director de la Administradora de Bosques y Tierras (ABT), quien pidió también a la opinión pública, no 'racializar' el tema y proponer modelos sostenibles que permitan cuidar los bosques sin dejar de lado el 'ADN' productor que tiene Santa Cruz.

"Es importante transparentar la información y definir el origen del fuego. Siento que se está intentando 'racializar' la responsabilidad, dijeron que se debe hacer una investigación, hay que hacerla, pero para dar un ejemplo, en Roboré, el fuego se originó en Quitunuquiña, una comunidad antigua; lo mismo pasó en Santiagoma, Taperas e Ipias (San José de Chiquitos)", explicó Rocha en entrevista con EL DEBER Radio.

La autoridad sugiere que los incendios no tienen que ver en un 100% con asentamientos pues de manera preliminar, se tiene datos de que el fuego se ha originado en pastizales, en sabanas y "la hipótesis es que tendrían que venir de chaqueos, no digo que no tengan incidencia, pero creo que hay un afán muy centrado en que esta información diga: los chaqueos son responsabilidad (de los asentamientos)".

Ayer, la Gobernación cruceña emitió una Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental que prohíbe los asentamientos en las zonas afectadas por el fuego. En Roboré, los lugareños denunciaron que ya se habían 'loteado' terrenos por donde pasó el fuego.

"No lleguemos a la lógica de la 'racialización', pero hay un interés de que esto aparezca por temas políticos, hay dificultades, (pero) se debe trabajar en modelos más sostenibles, no estoy eludiando responsabilidad solo digo que no se debe 'racializar' las responsabilidades", explicó.

