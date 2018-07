A poco de cumplirse el quinto mes de los 18 que la Fiscalía solicitó como ampliación para continuar con las investigaciones sobre el asalto a Eurochronos, hecho que el viernes de esta semana cumple un año de lo ocurrido, aún no se tienen establecidas las identidades de los que dispararon en contra de las cinco víctimas del atraco, ni tampoco se ha determinado pericialmente qué atracador mató a un policía que llegaba al sitio para colaborar con sus camaradas.

La ampliación de 18 meses más, concedida por la justicia, se determinó el 10 de febrero pasado para que la Fiscalía y su principal organismo indagador, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), revelen la identidad del policía que causó la muerte de Ana Lorena y al mismo tiempo de otro uniformado que hirió gravemente al ejecutivo de Eurochronos, Erick Peña.

El 5 de febrero se cumplieron los seis meses del hecho y la jueza que lleva el control jurisdiccional de la causa, Livia Alarcón, conminó al fiscal departamental, Freddy Larrea, para que la comisión fiscal integrada por José Parra, Yolanda Aguilera y Margoth Vargas, presente la acusación para ir a juicio.

Ante esta decisión, la Fiscalía pidió ampliación de 18 meses por considerar que se trata de uno de los casos más dramáticos y complejos y que ameritaba más tiempo para completar pasos fundamentales de las pesquisas, los cuales permitirán la identificación del policía que disparó y causó la muerte de Ana Lorena.



Dos informes claros del IDIF

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) tras estudios minuciosos de balística reconstructiva integral, elevados a conocimiento de la Fiscalía, concluyó que los proyectiles que impactaron y mataron a Ana Lorena no salieron de las armas de los delincuentes, sino de un agente policial que formaba parte del pelotón que ese día operaba dentro del plan Z.

Las pericias del IDIF se sustentan en planeametrías amparadas en cantidad de estudios de imágenes captadas por cámaras públicas y privadas que alimentaron información minuto a minuto las secuencias del fatal hecho que conmovió a la sociedad. La Policía impugnó los dos informes del IDIF por considerarlos incompletos y sugirió otro informe.

El fiscal José Parra aseguró que no llegó el otro estudio del IDIF, que el cuaderno no tiene nuevas actuaciones y que no existen otras pruebas que señalen a uniformados de haber disparado.

La defensa

El jurista Adhemar Suárez, defensor de Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, expresó que consideran haber hecho una estoica defensa. A decir de Suárez se derrotó de forma irrefutable, técnica, científica y legal al evidenciarse con abundante prueba que Ana Lorena murió a consecuencia de una bala percutida por un policía, dejando de lado las aseveraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y del jefe de la Felcc, Gonzalo Medina, que especularon al inicio que el autor de la muerte de Ana Lorena y de las otras cuatro personas eran los asaltantes.

“Resulta una desfachatez, afirmar bajo el supuesto plan Z, que ese operativo no tuvo un conductor, ni responsable desde el punto de vista técnico policial. No se puede concebir un operativo policial fantasma bajo ningún argumento porque sus responsables fueron captados de forma inobjetable por cámaras públicas y privadas”, indicó Suárez y señaló que esperan la respuesta de las autoridades ante abundantes pruebas. En las pesquisas ya declararon 35 policías de todo rango.

Coincidieron en que fue un plan Z, pero nadie señaló, ni vio a su camarada disparar contra las víctimas.

Juicio abreviado

Dos personas están presas en el Palmasola imputadas por los delitos de asesinato, organización criminal, portación ilícita de armas y robo agravado. Se trata de Erick Edwin Landívar y Sandra Guzmán Vaca, esposa de Antonio Adao Da Silva Costa, cabecilla de la banda que fue abatido en el tiroteo.

Guzmán, a través de su abogado, presentó a la comisión fiscal un documento manifestando su voluntad de someterse a un procedimiento abreviado aceptando su culpa pero con la pena mínima de 3 años. Ratifica que está arrepentida de haber ayudado a salir de la cárcel a su expareja y dice que no participó en el atraco a la joyería. Los fiscales analizarán el pedido.

De su lado, Landívar, que está recluido en el pabellón A del PC-7 de Palmasola, se negó a hablar con este medio y solo se limitó a indicar que cuando todo pase contará su verdad y afirmó que teme por su vida.