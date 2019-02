66 años informando: las cifras que confirman el liderazgo de EL DEBER

En abril de 2018 EL DEBER se convirtió en el primer periódico boliviano en llegar al millón de seguidores en Facebook, la red social más popular en el país y el mundo. Hasta diciembre se sumarían otros 160 mil, consolidando una inmensa comunidad digital que se informa a cada minuto a través de esta plataforma e interactúa de manera constante: durante este año el promedio de reacciones (me gusta, me encanta, me asombra, etc.) fue de 38 mil diarias y las publicaciones, recibieron, cada día, más de 7 mil comentarios, mientras que las noticias se comparten alrededor de seis mil veces cada 24 horas, llegando de manera orgánica (es decir sin ningún tipo de pago) a 744 mil usuarios cada jornada.

EL DEBER cumple este lunes 66 años informando al país. En la actualidad, además del diario impreso, lo hace a través de su página web y en redes sociales. Siempre con el mismo compromiso de informar con la verdad.

EL DEBER también transmite noticias en vivo y sube videos de sucesos a través de Facebook. Entre enero y noviembre se reprodujeron 49,8 millones de minutos a través de nuestra ‘fan page’. También estamos presentes en YouTube, en el mismo periodo (once meses), los videos subidos a nuestro canal consiguieron 5,8 millones de visualizaciones.

Pero no solo es Facebook, EL DEBER también llega a sus lectores a través de Twitter, red social en la que tiene la cuenta con la mayor cantidad de seguidores en Bolivia, 412 mil hasta inicios de diciembre. El promedio mensual de impresiones, número de veces que se ve un tuit, es de 4,5 millones.

Además de las redes sociales, el Diario Mayor goza de una audiencia masiva en su página web: www.eldeber.com.bo, que en 2018 recibido más de 17 millones de visitantes únicos, con un promedio de 4,8 páginas vistas por cada uno de ellos. Además, el pasado 5 de febrero logró batir un récord al lograr 412.381 usuarios únicos en un solo día en las tres plataformas digitales que son parte de su oferta en la web.

Un trabajo minuto a minuto

La redacción de EL DEBER transmitió en vivo, con una cobertura minuto a minuto, eventos como el juicio en La Haya, en marzo y septiembre, los distintos paros cívicos que se cumplieron en el país. También tuvimos presencia en el Mundial, con enviados especiales. Este año también se incursionó en el mundo del streaming (televisión por internet) con dos programas exclusivos, que se transmitieron para el citado evento deportivo que se llevó a cabo en Rusia y otro para la Expocruz, con un Café VIP en el que desfilaron diariamente los protagonistas de la feria.

A través de la web se lanzaron varios reportajes multimedia de gran impacto. En coordinación con el equipo de EL DEBER Data y el área de Investigación, en enero salió a la luz un trabajo sobre el tráfico de colmillos de jaguar y otro sobre la radiografía del gabinete de Evo Morales, y en noviembre se lanzó ‘Mujeres carne de cañón del narco’, un reportaje transnacional que se realizó en colaboración con medios internacionales.

Pero el trabajo más importante es el que se realiza a diario, desde las 06:00, que es cuando el primer periodista del equipo ingresa a la redacción, y se realiza sin descanso hasta la media noche. Mantener a la audiencia informada, no solo con rapidez, también con los datos más certeros y confiables, es el desafío que tenemos cada minuto del día.