4 funcionarios de Cotas van a Palmasola por el caso del robo millonario

En el Juzgado 8° de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz se llevó acabo la audiencia cautelar en contra de cuatro funcionarios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) por el millonario robo. El juez Álex Antezano decidió enviarlos a la cárcel de Palmasola con detención preventiva.

Xavier Grigota Vázquez Masa, actual gerente de Economía y Finanzas; Hubert Alcides Gil Antelo, ex director de Marketing; Jesús Humberto Justiniano, ex mensajero de presidencia, y Richard William Añez Chávez, ex encargado de ventas y demandas serán encerrados en el reclusorio cruceño.

También serán convocados a comparecer ante la justicia Iván Uribe, ex presidente de la cooperativa y Margth Hinojosa, también funcionaria.

#ÚLTIMO #SantaCruzBo La audiencia cautelar en contra de cuatro funcionarios de Cotas, vinculados al millonario robo en la cooperativa, duró alrededor de ocho horas. El juez determinó que sean encerrados en Palmasola pic.twitter.com/7dNLccNoCY — EL DEBER (@diarioeldeber) 3 de marzo de 2019

El escándalo que envuelve a la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz es por un millonario robo financiero que asciende 7 millones millones de dólares.

El vocero de Comunicación de Cotas, Delmar Méndez, explicó hace ocho meses detectaron inconsistencias financieras. Es decir, la recuperación de las inversiones no estaban en la proporción de los indicadores habituales. "Había una falla y no sabíamos dónde estaba", sostuvo.

"Comenzamos a investigar partida por partida, área por área y casi todas nos reportaban con documentación, que todo estaba bien, (pero) había información adulterada por lo que la investigación continuó para identificar en donde estaba la falla", precisó Méndez.

Finalmente se pudo detectar, a finales de diciembre y principios de enero, que el problema venía del programa Cotas en Cuotas, un beneficio pensado en dar al socio la posibilidad de acceder a un equipo electrónico y pagarlo a crédito.

MÁS SOBRE EL TEMA: