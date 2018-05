32 líneas de micros tienen autorización para operar por mercados minoristas

La Alcaldía municipal autorizó la circulación de 17 líneas de micros por el mercado minorista Los Pozos y de otras 15 por el nuevo La Ramada, haciendo un total de 32 líneas de buses del transporte público urbano que han modificado sus rutas para llegar a los centros de abastecimientos, desde distintos puntos de la ciudad.

Con estas autorizaciones, el gobierno municipal busca garantizar la llegada de compradores a los nuevos mercados, ya que, según los cálculos de la Alcaldía, en horario pico las unidades transportarán 20.000 pasajeros por hora, en cada uno de los mercados.

El director de Transporte y Señalización de la Alcaldía, Róger Franco, indicó que inicialmente se emitieron autorizaciones para diez líneas en el nuevo Los Pozos y luego se extendieron otros siete permisos, por lo que son 17 las líneas que llegan hasta allí (5, 6, 7, 14, 51, 57, 37, 89, 66, 47, 67, 120, 130, 16, 124, 8 y 56).

Lucy Vaca, jefa del departamento de Transporte Público, informó de que las rutas fueron diseñadas para conectar dicho centro con zonas altamente pobladas y que no cuentan con mercados próximos.

Vaca adelantó que en una segunda fase del plan, se habilitarán nuevas rutas para conectar otras zonas, ya identificadas, que no tienen acceso directo a dicho mercado, como el barrio Totaitú; la radial 26, entre quinto y sexto anillo; el Bateón, entre el noveno y décimo anillo de la av. Virgen de Luján y la Pampa de la Isla.

Con respecto al mercado nuevo La Ramada, Vaca explicó que se ha ordenado el ingreso de quince líneas, es decir, de la 12, 13, 25, 26, 49, 50, 52, 66, 84, 87, 88, 90, 120, 121 y 2. Sin embargo, no se descartan nuevas autorizaciones para conectar zonas de la franja externa de los distritos 9, 10 y 12. “Estamos trabajando con los dirigentes de los sindicatos para que el plan se ejecute en consenso con el sector del transporte”, dijo Vaca.



Buses interprovinciales

Vaca también informó de que las líneas de trufis del transporte interprovincial Los Piyos, que viene de La Guardia, y la Asociación del sindicato de taxis y colectivos 24 de Septiembre, presta servicio desde Warnes, también han completado los trámites para prestar servicio al nuevo minorista La Ramada, por lo que empezarán a operar en la zona.

Son trufis que hasta hace poco llegaban hasta el antiguo La Ramada y que modificaron parte de su recorrido y sus paradas.

Vaca recalcó que estos cambios forman parte del plan de ordenamiento del transporte público, que acompaña el plan de ordenamiento de mercados.

La Ramada central



Las autoridades municipales indicaron también que se está estudiando los cambios en la circulación de los buses en la zona La Ramada central, ya que antes de que el sector sea declarado en cuarentena, por la calle Isabel la Católica circulaban 14 líneas de micros y otras 29 por la avenida Grigotá, generando un cuello de botella.

Según los estudios de la Alcaldía, solo en la av. Grigotá pasaban 400 micros por hora, que al llegar a la plaza 21 de Noviembre (conocida como plaza Fátima) confluían con otros 300 micros que venían de la Isabel la Católica y otros 400 trufis, que tenían parada en dicho lugar, haciendo un total de 1.000 unidades en ese punto de la ciudad, en una hora.



Ayer el tránsito de vehículos en la zona, que hasta el lunes estaba restringido, fue abierto por los dueños de tiendas, que protestan porque las ventas han bajado.

Piden aprehensión de Flores



Por otro lado, el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, y la secretaria de Asuntos Jurídicos, Silvia Arispe, en conferencia de prensa informaron ayer de que presentaron un recurso de apelación para que se revoquen las medidas sustitutivas dictadas a los comerciantes de la Federación de Gremiales Unidos, dentro del proceso por el enfrentamiento, ocurrido la madrugada del 7 de mayo. De igual forma, indicaron que se están haciendo los diligencias para solicitar la aprehensión de Jaime Flores, dirigente máximo de dicha federación.



De acuerdo con Landívar, los comerciantes han incumplido con las medidas cautelares, toda vez que se les prohibió frecuentar el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, ir a La Ramada, por lo que se ha solicitado la reversión de las medidas cautelares y que se les otorgue la detención preventiva.



Landívar precisó que, pese a estas prohibiciones, los procesados insisten en vender en la antigua La Ramada, camuflados de ambulantes. A Flores se lo acusa de instigar a retornar a La Ramada.



La noticia de la reactivación del proceso fue recibida con sorpresa por Flores, quien pidió a las autoridades de la Alcaldía no entorpecer el proceso de traslado, ya que su federación está procediendo a la habilitación de los puestos en el espacio que fue cedido por la comuna, tal como fue acordado. “Nosotros estamos cumpliendo con lo acordado, si ellos (la Alcaldía) están buscando pelos en la leche no es mi responsabilidad cómo pueda recibir esto la gente”, expresó. El dirigente aseguró que los ambulantes que buscan asentarse en La Ramada, zona central, no son de su federación.

Para saber

Taxis

Ocho asociaciones de taxis están prestando servicio hacia el nuevo mercado La Ramada, informaron en la Alcaldía.



En proceso

Asimismo, cuatro líneas de trufis interprovinciales han hecho llegar sus solicitudes hasta la Dirección de Tráfico y Transporte con el fin de prestar servicio hacia el minorista Los Pozos.