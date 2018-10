2 muertos y 53 heridos en accidente de bus en Vallegrande

Pasadas las 14:00 de ayer, un bus de la empresa Expreso Serrano se embarrancó con 55 pasajeros, dos fallecieron en el accidente, entre ellos un menor de un año y una señora de la tercera edad. Los lesionados se encuentran recibiendo atención médica en el hospital Señor del Malta, cuatro fueron evacuados a la ciudad de Santa Cruz por la gravedad.

De acuerdo con el chofer del bus, David Escobar (31), una camioneta invadió carril en una curva y en el intento de eludir al vehículo se vio en la obligación de realizar una maniobra evasiva y perdió el control de motorizado y lo que originó dar al menos cuatro vuelcos de tonel.

"La neblina no me dejó ver, se me cruzó una camioneta blanca, por no chocarla, giré el volante, quise frenar y no me agarraron los frenos, ahí nomas me embarranqué", indicó Escobar.

Desde el hospital Señor del Malta informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Catalina Llanos de 60 y Kevin Quispe, de un año.