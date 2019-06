14 conflictos de límites involucran al 50% de los municipios cruceños

Hace más de 25 años Rosaura Chacón vive en la comunidad El Naranjal-Don Bosco; en este transcurso vio consolidarse muy pocas obras en el lugar. La comunidad es parte del conflicto de límites entre Warnes y Montero. “¿En qué nos afecta el problema de límites?, pues en todo. Si se va a pedir obras a Montero, nos dicen que pertenecemos a Warnes, si se va a Warnes nos dicen que somos de Montero. Al fin y al cabo, nadie hace nada. Hace cuatro gestiones que estamos pidiendo ripiado, y nada”, denuncia.

Este es un conflicto añejo y sin miras de solución. En las últimas semanas se reactivó debido a obras de mejoramiento vial de parte de Montero en otra comunidad en disputa, El Carmen. Esas obras fueron cuestionadas por autoridades de Warnes.

Similar situación enfrentan los vecinos de Villa Esterita, una de las zonas en conflicto entre Saavedra y Montero. Un dirigente de la Organización Territorial de Base, (OTB), Cirilo Cruz, detalla que, por el conflicto, en muchas ocasiones los mismos vecinos tuvieron que aportar para tener obras. Citó como ejemplo que Saavedra les construyó tres aulas educativas y las restantes las tuvieron que edificar con donaciones de cemento y ladrillos de vecinos y algunas instituciones.

En la actualidad, suman 14 conflictos de límites latentes en el departamento, estos involucran al 50% de los municipios. Los más perjudicados son los vecinos de las hectáreas en disputa, pues tienen dificultades para acceder a obras.

Líos latentes

En el conflicto de Warnes y Montero, cada municipio creó su Comisión de Límites. El presidente de esta instancia de la segunda comuna, Willan Vaca, explicó que las obras son una forma de sentar soberanía ante el avasallamiento de su territorio por parte del municipio vecino, que aprueba urbanizaciones “hasta en la mancha urbana de Montero”. “Ellos vinieron a meterse a todas partes. Lo único que estamos haciendo es retomar la conducción de esos pueblos, que fueron avasallados y donde ellos han invertido unos cuatro pesos”, sostuvo. Por su parte, el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, insistió en que la zona forma parte de su territorio por lo que seguirán un trámite legal para que sea reconocido por la instancia departamental.

Warnes, hace algunos años solicitó la delimitación con la Ley 2150 (ley anterior). Por su parte, Montero pidió capacitación para elaborar su propuesta en el actual marco normativo de la Ley 339. Aunque actualmente no hay ningún proceso de límites vigente en la unidad competente, que es la de Ordenamiento Territorial y Límites (OTL) de la Gobernación. En el conflicto Montero y Saavedra, tampoco se ha iniciado un trámite.

En los restantes conflictos (ver cuadro Ley 339), la mayoría solo pidió información para iniciar el trámite con un municipio vecino, a excepción de Quijarro que proyecta definir límites con todos sus vecinos.

Al respecto, el responsable de la OTL, Jaime Weise, explicó que lo más aconsejable es iniciar el trámite con solo un municipio vecino, aunque la ley también permite hacerlo con todos a la vez.

Sin resolver

Un caso especial es el de San Julián y El Puente, siguieron el proceso con la Ley 339, pero no lograron conciliar. Weise explicó que se evidenció que no existía voluntad de ambas partes por lo que se tuvo que emitir una resolución conclusiva. Según la norma, al no existir ningún tramo conciliado, pueden repetir el proceso por única vez en la instancia departamental.

Además de estos casos, están los pendientes con la anterior ley, la 2150. De estos, la Gobernación cruceña atendió 13 procesos; siete tienen resolución conclusiva y los restantes están pendientes.

Weise aclaró que con esta anterior norma, no se podrá concluir ninguno de estos procesos porque existe una sentencia constitucional que establece que todos los procedimientos llevados con la 2150 carecen de la voluntad democrática, por lo que las autoridades municipales deben pedir su cierre y abrir el caso con la Ley 339.

¿Los límites son prioridad?

Weise considera que pese a que la definición de límites permite realizar obras en los barrios o comunidades fronterizas, esto no es prioridad para los alcaldes, pues luego de seis años fueron recibidas cuatro solicitudes, “pocas” tomando en cuenta que en el departamento hay 56 comunas. “La Gobernación es conciliadora, no es un juez, no define límites. Quienes deciden cuándo iniciar y dónde está el límite son ellos”, remarcó al referirse a las autoridades y pobladores. Weise remarcó que para el trámite hay debilidades técnicas y falta de presupuesto.

Para el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, la delimitación sí es prioridad para los alcaldes, pero se postergan debido a problemas de coordinación entre las diferentes instancias que intervienen y a la cantidad de informes técnicos que se requieren. Agregó que otra limitante es el tema económico, citó por ejemplo al Gobierno Autónomo Municipal de Poroma (Chuquisaca) que destino más de Bs 70.000, junto al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre para el trámite.

LEY 339 (Líos latentes)

1.- Warnes y Montero. Cada uno cuenta con su comité, pero no tiene proceso vigente en OTL.

2.- Montero y Saavedra. No tienen trámite vigente en la OTL.

3.- San Juan y San Carlos. Las autoridades de ambos solicitaron capacitación a la OTL.

4.- San Pedro y Santa Rosa. Hubo acercamiento entre autoridades en septiembre del 2018.

5. San Matías y Carmen Rivero Tórrez. En octubre 2018, las autoridades de la provincia Ángel Sandoval conformaron una comisión para tratar la problemática, aún no hay avance.

6.- Quijarro. Solicitó límite con todos sus vecinos.

7.- Roboré y San Matías. Aún sin proceso pendiente en OTL.

LEY 2150 (Pendientes)

1.- San Rafael. Con San Miguel, San Ignacio, San José y San Matías.

2.- Boyuibe. Con Charagua, Camiri y Cuevo.

3.- Pailón. Con San Miguel, San José, Charagua y Cuatro Cañadas.

4.- Charagua. Con Pailón, San José, Roboré, el Carmen Rivero Tórrez, Puerto Suárez, Boyuibe, Cuevo, Camiri, Gutiérrez y Cabezas.

5.- Quijarro. Con Puerto Suárez, Carmen Rivero Tórrez y San Matías.

6.- Ascensión de Guarayos. Con El Puente, San Javier y Urubichá.

7.- San Julián y El Puente. El único proceso pendiente sin conciliación con la Ley 339.