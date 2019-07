Con las bajas temperaturas, los casos de influenza en el departamento cruceño están en aumento, dando lugar a una epidemia de A H1N1, de baja intensidad. Lo que más preocupa es la cantidad de casos graves, toda vez que ya se reportan 14 decesos, de un total de 112 casos confirmados.

De hecho, las últimas seis muertes ocurrieron en un solo mes (entre el 7 de junio y el 8 de julio) y todos fueron por A H1N1, lo que demuestra su virulencia. El doctor Juan Saavedra, experto en enfermedades infecciosas, da algunas recomendaciones para evitar complicaciones en caso de contraer el mal y que haya más contagios, las cuales le presentamos a continuación:

1.- Esté atento a los síntomas. El virus de la gripe tiene un periodo de incubación muy corto, de entre 18 y 36 horas, y es una enfermedad altamente contagiosa. A diferencia de otros males respiratorios, tiene un inicio súbito, es decir, los síntomas aparecen abruptamente. La persona puede estar perfectamente bien, y media hora después, sentirse muy enferma: con fiebre, dolor de cabeza, tos y malestar general.

2.- Busque atención médica inmediata. Si tiene los síntomas no espere mejorarse por sí solo, ni se automedique, pues eso solo dilatará y complicará el cuadro. En cuanto más retrase la persona la atención médica adecuada, repercutirá más en la evolución de su salud. El médico debe iniciar el tratamiento basándose en los síntomas clínicos, es decir, no debe esperar las pruebas de laboratorio.

3.- Mientras más pronto el tratamiento, mejor. El Oseltamivir es el antiviral que se usa para tratar la influenza. Es más efectivo si se lo recibe durante los primeros cuatro días de haber presentado los síntomas. Este medicamento puede disminuir considerablemente el riesgo de neumonía (una de las principales causas de muerte) y la necesidad de hospitalización. No es un remedio de venta libre, por eso es importante acudir al médico, quien le dará la receta. El Antifludez, que antes era usado contra la gripe, ahora está demostrado que no es efectivo contra este mal.

4.- Medicamento, como prevención. Como medida profiláctica (preventiva), los contactos directos del afectado, es decir, familiares y otras personas, deben recibir también Oseltamivir para no desarrollar la enfermedad. Se recomienda una cápsula, durante diez días, bajo prescripción médica.

5.- Use barbijo y aplique protocolo. Si está con los síntomas use barbijo y aplique el aislamiento en la casa (si está siendo atendido ambulatoriamente), es decir, trate, en lo posible, de estar a más de un metro y medio de distancia de sus familiares para no contagiarlos.

6.- Desinfecte utensilios y objetos personales. Además del desinfectado de manos, debe desinfectar los objetos personales (teléfono celular, billeteras, etc.) con alcohol en gel. Lave las sábanas, frazadas y ropa con detergente y lavandina en una concentración diluida, al 0,1%. Use el mismo desinfectante para rociar los muebles y otros objetos de uso familiar.

7.- Quédese en casa hasta que esté sano. Evite acudir al trabajo hasta que supere el cuadro para evitar más contagios. Recuerde que la persona que tiene inmunidad normal, es decir, las que no tienen enfermedades de base, puede transmitir el virus durante siete días, desde los primeros síntomas; mientras que las personas que tienen inmunidad disminuida, es decir aquellas con diabetes, con cáncer, trasplantados, etc. contagian el virus por más tiempo, hasta tres semanas.

8.- La vacuna es importante. La vacuna es la mejor protección cuando no se ha contraído la enfermedad, pero si ya tiene el virus, no sirve de nada. La dosis brinda protección después de 10 a 14 días de la aplicación. Lo mejor es vacunarse entre uno y dos meses antes de la llegada del invierno.

9.- Evite la aspirina. No es recomendable para bajar la fiebre porque puede provocar una enfermedad cerebral.

10.- Hidrate y fortalezca el organismo. Si está con los síntomas debe consumir bastante líquido para no deshidratarse y tener una buena alimentación.