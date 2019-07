Protestas por la invalidación de candidatos al Parlamento de Moscú

Con Daniel Vallot, corresponsal de RFI en Moscú

Los moscovitas están convocados a votar el 8 de septiembre para renovar el mandato por cinco años de los 45 diputados del parlamento local, encargado de promulgar las decisiones del alcalde Serguéi Sobianin, leal al Kremlin.

Este martes, las autoridades rusas anunciaron que invalidaron la inscripción de casi 30 candidatos a las elecciones, lo que incluye a un opositor de primera línea, quien se había manifestado en los últimos días a favor de una consulta "honesta".

A la cabeza en las encuestas en su circunscripción, el opositor Ilia Iachin indicó el lunes que su candidatura había sido oficialmente bloqueada a causa de una cantidad "demasiado elevada" de firmas no válidas, lo que denuncia como un ardid por completo fabricado.

Para los candidatos invalidados y sus partidarios, no hay justificación para la decisión tomada por la comisión electoral. Entre los muchos candidatos excluidos de las elecciones, Iván Jdanov, abogado, allegado al dirigente opositor Alexei Navalny, denució a RFI su exclusión.

"Lo acabo de decir durante el mitin, estoy furioso. No es sólo un rechazo, es una negativa cínica y vergonzosa. La verdad es que no quieren que los candidatos reales participen y sólo aceptan candidatos que no representen una amenaza para el alcalde de Moscú”, sostuvo.

Entre los manifestantes que vinieron a apoyar a los candidatos rechazados nos encontramos con Yulia, una joven moscovita que vino de Moscú a pesar de las lluvias que caen sobre la capital rusa.

“Considero que mis derechos, mi elección, deben ser respetados por el Estado, quiero ser respetada y debe haber justicia en el país donde vivo. Nuestras elecciones no se tienen en cuenta en absoluto y, por supuesto, me da asco. Me da ganas de luchar por mis opiniones, es esencial”, afirma a RFI.

Los candidatos de la oposición ya anunciaron que apelarán la decisión. También están pidiendo a sus partidarios que se manifiesten el próximo sábado en Moscú.

También se prevén concentraciones diarias para mantener la presión sobre las autoridades.