Ortega envía a la OEA a embajadora que negaba muertos en Nicaragua

La embajadora Ruth Tapia remplazará a Denis Moncada, canciller de Nicaragua, precisa El Nuevo Diario. Estará asumiendo en los próximos días y así dejará la capital parisina en donde era la voz oficial del orteguismo.

En entrevista con Radio Francia Internacional en septiembre del 2018 afirmaba: "No tenemos más que cinco estudiantes muertos, pero no somos nosotros. No hay ninguna prueba de que la policía nacional ha masacrado a nadie". Y eso cuando distintas fuentes independientes ya lamentaban 200 muertos. Hoy en día se cuentan más de 325 víctimas, cientos de encarcelados y miles de exiliados.

Como Daniel Ortega, su embajadora en París declaró a RFI que las manifestaciones que surgieron a raíz de una reforma de la seguridad social, eran un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Ruth Tapia afirmó a RFI que Washington estaba apoyando a las ONG de construcción democrática y que “ese dinero había servido para este golpe de Estado”. “Una repetición de la Historia de Nicaragua”, agregó.

La funcionaria había sido nombrada en 2007 y en 2018 en París. Fue igualmente embajadora permanente ante la UNESCO, en la ONU.

Ruth Tapia, que fue secretaria general del Ministerio de Defensa de Nicaragua entre 2007 y 2012, había asegurado a RFI que "Nicaragua está en la normalidad, la anormalidad la tenemos en lo internacional".

Su nombramiento no pasa desapercibido en un momento álgido en las relaciones entre Managua y la Organización de Estados Americanos. La misión especial de la OEA para Nicaragua, que tiene como objetivo ayudar a buscar una salida a la crisis del país, no ha podido entrar. El gobierno de Ortega impidió que los siete integrantes de la misión llegaran a la capital nicaragüense para “gestionar ante las autoridades y la sociedad civil una solución a la crisis que vive el país desde abril del 2018”, cuenta la AFP.

Un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos revela que al menos cinco campesinos opositores fueron ejecutados este año por policías y paramilitares. A pesar de la represión y el exilio, la oposición quiere recuperar fuerza.

Este sábado 21 de septiembre volverá a las calles. Convocados por la Unidad Nacional Azul y Blanco, los manifestantes tratarán de ejercer mayor presión en el gobierno aunque esto signifique terminar tras las rejas. Hace más de un año entró en vigor una ley que criminaliza las protestas hasta con 20 años de prisión. Por su parte, Daniel Ortega insiste en celebrar elecciones en 2021.

Con AFP