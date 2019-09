Muertes por uso de cigarrillos electrónicos: Vitamina E y cannabis en la mira de los científicos

En Estados Unidos ya son cinco hasta el momento los muertos por el uso de cigarrillos electrónicos. El aumento de enfermedades y muertes condujo a las primeras investigaciones sobre estos dispositivos que hasta el momento no habían sido estudiados.

Se trata de las primeras investigaciones sobre las consecuencias del uso de los cigarrillos electrónicos. Un territorio hasta ahora inexplorado pero que se transformó en un nuevo campo al que varios científicos dirigieron su atención y también entidades gubernamentales, que se lanzaron a conocer más de cerca al dispositivo y la práctica de “vapear”.

Al menos 450 personas que utilizan ‘vapeadores’ están enfermas en Estados Unidos, otras cinco murieron y las autoridades sanitarias comenzaron a investigar los casos. Si bien de momento las conclusiones de los estudios no son concluyentes, hay una sustancia presente en casi todos los cigarrillos electrónicos analizados y que podría ser “la clave” para explicar las muertes y enfermedades: la vitamina E. No obstante, el carácter embrionario de las investigaciones hace que no se puedan descartar otros elementos.

Estudios en Estados Unidos apuntan a la Vitamina E y al cannabis

Algunos de estos primeros estudios fueron realizados por el Departamento de Salud Pública de Nueva York, que llevó a cabo una investigación sobre las enfermedades pulmonares asociadas al ´vapeo´ y tal como señala la oficina en un comunicado, “los resultados de las pruebas de laboratorio muestran altos niveles de acetato de vitamina E, ahora foco de investigación”.

Hasta el 5 de septiembre de 2019, el Departamento indica que recibió 34 informes de médicos del estado de Nueva York sobre enfermedades pulmonares graves entre pacientes de 15 a 46 años de edad que usaban al menos un producto de vaporizador que contenía cannabis antes de enfermarse.

La misma vitamina fue hallada en la mayoría de las muestras de cannabis de los pacientes que se enfermaron en la gran manzana, segun fuentes oficiales.

"Los resultados de las pruebas de laboratorio mostraron niveles muy altos de acetato de vitamina E en casi todas las muestras que contienen cannabis analizadas por el Centro Wadsworth como parte de esta investigación”, apunta el documento publicado por el Departamento de salud neoyorquino.

El acetato de vitamina E, se transformó entonces en el elemento donde los científicos fijaron su atención y sus investigaciones como una de las posibles causas de enfermedades pulmonares asociadas con el vapeo. El Departamento continúa investigando los efectos de la vitamina en la salud cuando se inhala, dado que sus propiedades similares al aceite podrían estar asociadas con los síntomas que presentaron algunos pacientes.

Esa información del Departamento de salud de Nueva York, coincide precisamente con algunos datos arrojados por un artículo publicado en la revista New England Journal of Medicine, en el que un grupo de investigadores de la Universidad de Salud en Utah, Estados Unidos, identificó una característica hasta ahora desconocida de las enfermedades respiratorias vinculadas con el vapeo.

De acuerdo con los científicos de Utah, los pacientes que sufren un tipo de enfermedad respiratoria que ha emergido en varias partes del país en los meses recientes y son usuarios de cigarrillos electrónicos tienen en sus pulmones células de inmunidad con pequeñas gotas aceitosas llamados ´macrófagos´ cargados de lípidos. Esa suerte de aceite, estaria relacionado a la presencia de vitamina E.

Los macrófagos se acumulan en los sitios de infección y "son células que se distinguen muy bien y que no vemos a menudo", dijo el autor principal del estudio Scott Aberegg. "Y eso hizo que nos preguntáramos si están allí eliminando desechos introducidos en los pulmones por el vapeo", apuntó el investigador.

Estudio de departamentos de salud muestran que varios usuarios usan los cigarrillos para consumir marihuana

En julio de 2019, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y el Departamento de Salud Pública de Illinois recibieron informes de enfermedades pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos y realizaron una exhaustiva investigación.

En el informe preliminar de sus investigaciones, los expertos resumen las características clínicas y el uso de cigarrillos electrónicos y productos relacionados informados por 53 pacientes seleccionados en los estados de Wisconsin e Illinois, que padecen enfermedades pulmonares y utilizan estos dispositivos electrónicos.

Tal como señalan los científicos de Wisconsin e Illinois, “además de la nicotina, los dispositivos de cigarrillos electrónicos se pueden usar para administrar una variedad de otras drogas recreativas, incluidos los aceites a base de THC” (las iniciales con las que se conoce al Tetrahidrocannabinol, el constituyente psicoactivo del cannabis).

“Aunque la causa o causas de las enfermedades reportadas continúan bajo investigación, los productos que contienen THC son la exposición de productos de cigarrillos electrónicos más comúnmente reportada entre estos pacientes (84%)”, señala el estudio.

Respecto de los síntomas, los pacientes de casos presentaron una combinación de síntomas respiratorios, gastrointestinales y constitucionales. Los síntomas respiratorios más comunes fueron dificultad para respirar (87%), tos (83%) y dolor en el pecho (55%). Los síntomas gastrointestinales informados incluyeron náuseas (70%), vómitos (66%), diarrea (43%) y dolor abdominal (43%).

Varios estados ya están en alerta. En la ciudad de Los Ángeles un posible caso de muerte por uso de estos dispositivos encendió las alarmas de las autoridades locales que emitieron un comunicado alertando acerca de la situación, que ya se repite en varias regiones del país.

Cannabis y Vitamina E, presentes en casi todas las muestras analizadas

La relación entre enfermedades pulmonares, cigarrillos electrónicos, vitamina E y cannabis también fue puesta de relieve por la FDA, la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.

El pasado viernes 6 de septiembre el ente comunicó que muchas de las muestras analizadas por los estados o por la agencia como parte de la investigación contienen tetrahidrocannabinol y agregó que la mayoría de esas muestras con THC también contenían cantidades significativas de acetato de vitamina E.

Se necesita más información para comprender mejor si existe una relación entre los productos o sustancias específicos y las enfermedades reportadas. En este momento, no parece haber un solo producto involucrado en todos los casos, aunque el uso de THC y cannabinoides se ha informado en muchos casos.

Con EFE, Reuters, Departamento de Salud de Nueva York y medios locales