Los colombianos en las calles contra el asesinato de líderes sociales

En Bogotá, como en otras ciudades del país, los manifestantes lucían retratos de líderes campesinos y otros activistas asesinados. Aquí, hablamos de líderes sociales.

"Estoy aquí como todos los demás porque no queremos que hayan más líderes asesinados, queremos la paz y no queremos que el gobierno continúe negando los asesinatos", dice un manifestante.

Apoyo de último minuto

Según el gobierno y la extrema derecha, los traficantes de drogas y el crimen organizado son los únicos culpables de la violencia. En el último momento el presidente Ivan Duque decidió apoyar el evento. Un gesto que no convenció a todo el mundo

“Dice que está haciendo todo por la paz, todo para proteger a los líderes sociales y a los campesinos que reclaman su tierra", dice Enrique. Pero somos muchos quienes no le creemos, porque los hechos lo contradicen."

Las marchas de este viernes podrían marcar un punto de giro, como explica Yann Basset, profesor de ciencias políticas: "Es desde el acuerdo de paz, una manifestación muy importante en todo el país, lo que marca una toma de conciencia con respecto a este problema del asesinato de líderes sociales en las regiones”. Queda por verse si la toma de conciencia se traduce en acción.

“Tomar medidas”

Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, es urgente actuar para detener estos asesinatos. “Todos los sectores del país, en una sola voz, rechazan estos asesinatos. No que se disminuyan, no que ocurran menos, la exigencia es que se acaben estos asesinatos”.

"El gobierno y el estado colombiano deben tomar medidas y hacerlos cumplir", insiste el senador, para proteger la vida de los hombres y mujeres de la sociedad civil que viven en áreas remotas y que defienden los intereses de las comunidades más vulnerables de nuestro país. El gobierno debe tomar medidas eficaces para llevar a los responsables ante la justicia y castigar estos crímenes de manera ejemplar. Y no estamos hablando solo de los autores, sino de quienes los ordenan".

Análisis

Desde hace varios meses, no pasa una semana sin que un nuevo asesinato sea informado por la prensa. Una situación que pone en peligro el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, que nunca se ha beneficiado del apoyo del actual presidente colombiano, Iván Duque. Pero ¿por qué las autoridades colombianas dejan que la situación se deteriore?

Para Jean-Jacques Kourliandsky, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris) y director del Observatorio de América Latina en la Fundación Jean Jaurès en Francia, el presidente Ivan Duque está bloqueado literalmente por dos partes opuestas, entre ellas Estados Unidos, que ha brindado apoyo económico para la implementación del acuerdo de paz 2016.

“Él mismo mantuvo una oposición bastante ambigua durante su campaña presidencial. Permanece ambiguo después de su llegada a la cabeza del país. Así que él está en una posición bastante incómoda. Por un lado, tiene la presión de Naciones Unidas, por otro lado, la del ex presidente Álvaro Uribe y los líderes del partido político Centro Democrático que se oponen a estos acuerdos. Así que navega entre los dos, con la presión adicional del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, a diferencia de su antecesor, no se interesa a los acuerdos de paz y que continuamente critica a Colombia porque considera que no colabora lo suficiente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que para él es esencial” / Con la corresponsal en Bogotá, Marie-Eve Detoeuf.