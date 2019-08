Hong Kong: duros enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en el aeropuerto

La Policía hongkonesa se enfrentó a los manifestantes, que cumplen cinco días concentrados en el aeropuerto de la ciudad para protestar contra el Gobierno. La protesta ha causado el caos en el transporte aéreo con la cancelación de cientos de vuelos.

Este 13 de agosto, hacia horas de la noche, la Policía se enfrentó a los manifestantes concentrados después de que se cumpliera la quinta jornada de protestas dentro del aeropuerto internacional de Hong Kong.

Algunos manifestantes cerraron el paso a varios vehículos policiales y bloquearon algunos pasillos del aeropuerto con carritos de equipaje, barreras metálicas y otros objetos, por lo que al menos dos presentes fueron arrestados.

Las autoridades desplegaron unidades antidisturbios que hicieron retroceder a los manifestantes con gas pimienta, hiriendo a algunos de los presentes. El momento de máxima tensión se dio cuando un policía sacó una pistola.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Gobierno chino estaba trasladando tropas a la frontera con Hong Kong, pero llamó a los ciudadanos a mantener la calma.

Algunos viajeros se quejan por la cancelación de sus vuelos

La protesta protagonizada por cientos de hongkoneses que fue bautizada como la “sentada”, busca llamar la atención internacional de todo el que llega a la excolonia británica.

La masiva manifestación ha dificultado la operación aeronáutica desde el 12 de agosto, por lo que las autoridades han ordenado la cancelación de todos los vuelos de salida, así como el registro de pasajeros. "Estoy cansado y molesto porque la protesta hizo que cancelaran mi vuelo de regreso a Estados Unidos ayer y parece que hoy también", explicó Jason Floid, un estadounidense que lleva dos días estancado en Hong Kong esperando la reanudación del vuelo que lo llevará a casa.

El descontento de cientos de pasajeros que esperan en la terminal aérea que su avión pueda despegar es cada vez mayor. Culpan al Gobierno hongkonés de no tomar medidas drásticas para acabar con esta protesta en el aeropuerto.

"No entiendo por qué si una sociedad no concede permiso para la manifestación, la policía les permite hacerlo en el aeropuerto. Entiendo a los que protestan, pero no pueden afectar los planes de viaje de otras personas solo porque quieren democracia", dijo Darren Bian, uno de los cientos de viajeros afectados.

"El uso de la violencia llevará a Hong Kong por un camino sin retorno": Carrie Lam

A pesar de la crítica situación dentro del aeropuerto, las manifestaciones en las calles son mucho peores. Allí, la violencia se ha apoderado por completo de las protestas. Los enfrentamientos entre la policía y los civiles ha dejado decenas de heridos y detenidos.

Los manifestantes denuncian el exceso del uso de la fuerza por parte de las autoridades. Aseguran que en esta jornada miembros de la policía se vistieron de civiles para confundir a las personas y atacar a quienes participan de las protestas.

La jefa de gobierno, Carrie Lam, dio una rueda de prensa para pronunciarse ante los hechos violentos y aseguró que los acontencimientos están llevando a la excolonia británica a “un camino sin retorno” que hundirá a la sociedad en una “situación muy preocupante y peligrosa”.

Lam aprovechó las declaraciones para apoyar y defender la labor realizada por el cuerpo policial que combate las protestas.

“La tercera cosa que he visto es el ataque a gran escala contra nuestras organizaciones judiciales. Vi y escuché muchos comentarios en línea que representan ataques sobre la policía y la calumnia policial con fotos y videos cortos de incidentes no confirmados en un intento de poner a los residentes en contra de la policía”, reiteró la jefa de Gobierno, a quien los miles de hongkoneses le piden dimita a su cargo.

La ONU insta a investigar el excesivo uso de la fuerza policial durante las manifestaciones

En medio de las denuncias este martes la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, solicitó una investigación imparcial sobre el uso excesivo de las fuerzas por parte de la policía.

"Se puede ver a los oficiales disparando botes de gas lacrimógeno en áreas cerradas y abarrotadas y directamente a manifestantes individuales en múltiples ocasiones, creando un riesgo considerable de muerte o lesiones graves", dijo Bachelet quien fue citada por su portavoz Rupert Colville.

En la cuenta oficial de Twitter de la oficina de la ONU para los derechos humanos, puede leerse: “Estamos preocupados por los eventos en curso y la escalada de violencia. Condenamos cualquier forma de violencia y urgimos moderación. Debe haber investigaciones rápidas sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden”.

En Hong Kong las protestas estallaron hace ya diez semanas en contra de un proyecto de ley de extradición a China continental. A pesar de que Lam suspendió temporalmente el proyecto, el pueblo hongkonés protesta porque este sea eliminado en su totalidad. La negativa del gobierno, apoyado por Beijing, ha hecho que los niveles de popularidad de Lam lleguen a mínimos históricos si se comparan con los de cualquier otro líder del territorio semiautónomo. Carrie Lam cuenta con una aprobación del 27,9%, según encuestas de opinión publicadas por medios locales.

Con Reuters, AFP y EFE