Gobierno de Ecuador cede y autoriza subir precio de los pasajes de transporte para aliviar alza en combustibles

Con una autorización a las autoridades municipales para que incrementen el valor de los pasajes de transporte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, intenta apaciguar los ánimos de los manifestantes, que completan tres días en movilizaciones.

El Gobierno justificó su decisión del sábado 5 de octubre como una manera de “evitar la especulación en tarifas”, tras una serie de medias que incluyeron la eliminación de los históricos subsidios a los combustibles y que llevaron a intensas jornadas de marchas que han dejado decenas de detenidos.

Como la fijación de tarifas no le compete al Ejecutivo, son los municipios quienes podrán autorizar o no el incremento de entre 5 y 10 centavos de dólar, una medida que no se aplicará a estudiantes ni a otros sectores preferenciales.

No hay paro, pero sí protestas

El anuncio del Gobierno de Moreno se produjo un día después de que los dirigentes de los transportistas suspendieran el paro que habían decretado desde el jueves, cuando la eliminación a los subsidios de los combustibles se hizo pública.

Pero este anuncio y el de los líderes de la huelga de que la levantarían, no fueron suficientes para los manifestantes y en las calles todavía hay malestar. Aunque Quito comenzó a retomar la tranquilidad después de dos días de disturbios, algunas de las principales vías fueron bloqueadas, el transporte funciona a medias y los indígenas se declararon en “movilización indefinida”.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, reiteró este sábado la apertura del Gobierno al diálogo con los transportadores y con los indígenas.

"Esa misma línea de diálogo, consideración y de respeto al movimiento indígena se va a mantener", dijo después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) reiterara su "movilización indefinida" por la subida del precio de los combustibles, entre otros reclamos.

Las violentas manifestaciones de indígenas fueron dispersadas este sábado por militares amparados en el estado de excepción decretado por Moreno el pasado jueves para garantizar la seguridad y evitar el caos.

Amparadas en el estado de emergencia, las autoridades arrestaron a 379 personas después de que los manifestantes arrojaran piedras y combatieran a la policía durante los peores disturbios de Ecuador en años.

