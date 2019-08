Emiliano Sala y su piloto estuvieron expuestos a altos niveles de monóxido de carbono

Emiliano Sala, de 28 años, volaba desde su anterior club Nantes, en el oeste de Francia, hacia Gales para unirse a Cardiff City cuando el avión monomotor Piper Malibu desapareció en el Canal de la Mancha en enero de este año. Su cuerpo fue recuperado cuando finalmente se descubrieron los restos del avión unas dos semanas después.

Ocho meses después, no se ha encontrado el cuerpo del piloto David Ibbotson.

Un boletín especial de la División de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (AAIB) expuso este miércoles 14 de agosto que las pruebas de toxicología en la sangre de Sala habían demostrado que tenía un nivel de saturación del 58% de carboxihemoglobina (COHb), una mezcla de monóxido de carbono (CO) y hemoglobina.

La exposición al monóxido de carbono puede provocar daños en el cerebro, el corazón y el sistema nervioso y un nivel de COHb de más del 50% se considera potencialmente mortal, provocando convulsiones, pérdida del conocimiento o un ataque al corazón.

"Está claro a partir de los síntomas que la exposición al CO puede reducir o inhibir la capacidad de un piloto para volar una aeronave dependiendo del nivel de esa exposición", sostienen los investigadores en el informe. "En este tipo de aeronave, la cabina no está separada de la cabina y se considera probable que el piloto también se haya visto afectado en cierta medida por la exposición al CO", se lee en el documento.

Este hallazgo "plantea muchas preguntas para la familia"

La familia de Sala dijo que se necesitaba un examen detallado de los restos del avión para determinar cómo el gas pudo filtrarse en la cabina.

"Que se hayan encontrado niveles peligrosamente altos de monóxido de carbono en el cuerpo de Emiliano plantea muchas preguntas para la familia. La forma en que murió se determinará en la investigación a su debido tiempo", dijeron en un comunicado. "La seguridad aérea futura se basa en saber lo que más se pueda sobre este tema", agregaron.

La AAIB dijo que sus investigaciones continuaban y que se publicaría un informe final a su debido tiempo.

Con Reuters y AP

Este artículo fue adaptado de su original en inglés.