Ciudadanos y empresas de todo el mundo se unen por el clima durante una semana

Este 20 de septiembre empieza la Semana Mundial de Acción por el Clima, que durará hasta el 27 de septiembre. Este viernes, los jóvenes lanzan una huelga climática mundial e intergeneracional, mañana sábado será la Marcha Mundial por el Clima, y el lunes empezará la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York.

Con huelgas y marchas, los jóvenes de todo el mundo, pero también algunas empresas, buscan aumentar la presión sobre los líderes políticos que se reunirán en Nueva York la semana próxima. El mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno puede resumirse en las palabras de Winston Churchill: "A veces no es suficiente que hagamos todo lo posible. A veces hay que hacer lo que se requiera".

El sistema económico culpable

Greta Thunberg, la líder de este movimiento juvenil sobre el clima, estará en Nueva York para manifestarse con la juventud estadounidense. Fue ella quien lanzó el llamado a esta movilización que adquirió una dimensión sin precedentes: se organizan 4.500 eventos en cerca de 140 países.

Los científicos han levantado el espectro de un riesgo de calentamiento de siete grados para finales de siglo si no se hace nada. Sin embargo, los indicadores están en rojo, las emisiones de gases de efecto invernadero están aumentando y la biodiversidad está desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Los ciudadanos comprometidos con el clima culpan el sistema económico, y su objetivo es ponerlo "en pausa" por un día. Hoy Greta ya no está sola y se multiplican los llamados a la lucha por el clima.

Francia no es una excepción: más de 150 eventos está previstos. "Tengo miedo... Estoy preocupada por mi futuro. Vemos que las consecuencias del cambio climático se hacen sentir ya: pasamos un verano muy caliente con canícula. El informe del GIEC dice que tenemos 16 meses para reaccionar y dar una respuesta a la altura de la urgencia, y el GIEC dice también que el año 2030 será el año límite. Entonces yo tendré 27 años y no me veo vivir más de la mitad de mi vida bajo las condiciones que prevé el GIEC", afirma Marie, del movimiento Jóvenes por el Clima.

"Hace más de seis meses que estamos movilizados con la rama francesa del movimiento que impulsa Greta Thunberg, pero el gobierno no nos hace caso, no actúa como debiera, dice ser consciente pero no hay actos concretos. Y las grandes empresas como Total siguen contaminando… No vemos realmente progresos. Entonces vamos a seguir y vamos a diversificar nuestras acciones de desobediencia civil para hacer la mayor presión posible", recalca la joven.

Empresas en la lucha por el clima

A finales de agosto, empresas como Lush, Patagonia o Ben & Jerry´s anunciaron su apoyo a las huelgas juveniles. Quieren detener su actividad durante un día para exigir más eficiencia y acción de los gobiernos para preservar nuestro planeta. Empezó con 20 sociedades, sobre todo australianas, a las que se unieron rápidamente otras. Empresas eco-responsables que representan una amplia gama de sectores: tecnología, energía verde, tiendas de marcas de ropa ética, pero también bancos.

Patagonia, por ejemplo, ha decidido cerrar sus 107 tiendas en el mundo. En su comunicado de prensa, la marca californiana anima a sus empleados a participar en las jornadas de huelga climática para poner fin al uso masivo de combustibles fósiles.