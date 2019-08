China no enviará tropas a Hong Kong salvo si la violencia aumenta

China aseguró que no necesita enviar tropas a Hong Kong porque confía en la capacidad de la policía hongkonesa para frenar la situación. "No creo que necesitemos usar tropas. La Policía de Hong Kong irá intensificando poco a poco sus actuaciones y no han agotado sus medios", explicó Shi Yinhong, asesor del Consejo de Estado. Aunque El Ejecutivo advierte que si "la violencia aumentase" se verían obligados a intervenir con el Ejército Popular de Liberación chino (EPL).

Las sospechas sobre los movimientos militares que realizaba Beijing comenzaron el pasado 14 de agosto cuando la televisión estatal china emitió un video en donde una serie de tanques desfilaban realizando maniobras militares.

El vídeo publicado por la televisión estatal ´CGTN´ no hacía mención directa a Hong Kong, pero recordaban que la ley china estipula que este cuerpo "debe participar en la respuesta a revueltas, disturbios, graves delitos violentos, ataques terroristas y otros incidentes que perjudiquen la paz social".

A esta situación se le añadió la toma de imágenes por parte de un satélite estadounidense que mostraban que las tropas se guarnecían dentro del estadio de la ciudad de Shenzhen, municipio limítrofe con Hong Kong.

Shi indicó que una intervención militar directa en Hong Kong podría dañar aún más las relaciones con Estados Unidos, muy deterioradas por la guerra comercial. "A medida que se desarrolla la guerra comercial, la importancia de Hong Kong para el sistema financiero de China está creciendo -agregó-. Si Pekín interviene con demasiada firmeza, Estados Unidos podría retirarle el estatus preferencial a Hong Kong".

China pide a Occidente que no interfiera en sus problemas internos

El embajador chino en Londres aseguró que la situación de Hong Kong con los manifestantes pro-democracia de la isla no se habría complicado tanto si no fuera por la intervención de algunos Estados occidentales "interesados en generar inestabilidad en plena guerra comercial".

Liu Xiaoming aseguró que la prensa occidental falló en el cubrimiento del tema al tomar una posición en favor de los manifestantes y "desinformar", bajo su punto de vista confundieron lo que verdaderamente es "lo bueno y lo malo". Además, recordó que el Gobierno chino tiene la fuerza suficiente para frenar todas las protestas y recuperar la normalidad.

El embajador sostuvo que las protestas están "mostrando signos de terrorismo", que su país tiene "la fuerza suficiente" para pararlo y que el Gobierno de China "nunca" permitirá que nadie "socave un país".

"Si alguien en este país cuestiona esto, que me dejen preguntarles si el Reino Unido permitiría que extremistas irrumpieran en Westminster y arrasaran con ello", dijo Liu Xiaoming en defensa de la actuación policial en el conflicto.

Con EFE y Reuters