Arranca en India la Marcha Global por la Paz, que recorrerá 10 países en un año

Por Ángel L. Martínez Cantera, corresponsal de RFI en India.

“I can see that in the midst of death life persists, in the midst of untruth truth persists, in the midst of darkness light persists” (me es dado ver la perduración de la vida en medio de la muerte, la perduración de la verdad en medio de la mentira, y la perduración de la luz en medio de la oscuridad): este es uno de los pocos discursos que se conservan de una de las figuras más relevantes de la historia.

Nacido Mohandas Karamchand Gandhi el 2 de octubre de 1869, hace 150 años, el Mahatma derrotó al colonialismo británico con marchas a través del vasto subcontinente indio, en las que pregonaba la paz en un mundo entre guerras.

Esta misma idea guía hoy al medio centenar de personas que han salido de Nueva Delhi para recorrer el mundo. El movimiento Jai Jagat 2020, como se llama esta expedición, trazará una ruta de 14.000 kilómetros.

Javier Leal, un médico madrileño que lo ha dejado todo por esta travesía, cuenta que “esta marcha se presenta como una llamada, una llamada global. Y es así como yo lo he vivido”.

Su destino final: Ginebra, que acoge las sedes de varias organizaciones internacionales, donde la marcha llegará dentro de 365 días, después de atravesar 10 países, incluyendo un periplo por India.

“En febrero de 2020, tomaremos el avión a Irán, que atravesaremos en bus, luego iremos a Armenia y caminaremos. Organizaremos formaciones sobre la no violencia y otros temas a lo largo del viaje. Tendremos conferencias en varios países sobre la paz y la justicia, en función de los problemas locales”, explica el coordinador de la marcha, Yann Forget.

Los organizadores esperan alcanzar los 5.000 participantes hacia el final de su recorrido, gracias a las otras marchas que salen de Suecia, Bélgica, Francia, España y Senegal.

Habrá caminantes de todos los continentes, como la argentina Lorena Julio, para quien “el liderazgo de Gandhi se basa en el amor, la armonía, la compasión. Por eso hoy es importante reivindicar sus valores y su filosofía. Por eso es necesario hacerlo”.

Erradicar la pobreza, reducir la discriminación o preservar el medio ambiente son algunas de las reivindicaciones de esta Marcha por la Paz. Un ideario que bien podría suscribir Gandhi siglo y medio después de su nacimiento.