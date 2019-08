Al menos seis policías resultaron heridos en un tiroteo en Filadelfia, Estados Unidos

Según el Departamento de Policía de Filadelfia los uniformados se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta del hospital.

Una orden de arresto en una vivienda, por un incidente relacionado con drogas, terminó en un tiroteo. La balacera comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde, hora local, de este miércoles. Los uniformados pretendían entregar la orden, cuando fueron atacados por al menos un hombre armado.

Los disparos se convirtieron luego en “una posible situación de rehenes”, pues dos policías quedaron atrapados durante cerca de cuatro horas. Pero, más tarde el comisionado de policía de Filadelfia, Richard Ross, dijo que un equipo SWAT logró liberar a los dos agentes de policía que estaban dentro de la casa con el agresor.

Las autoridades intentaban convencer al presunto atacante de que se rindiera. Lo llamaron por teléfono varias veces y también usaron un altavoz para comunicarse con él.

"Estamos tratando de comunicarle que queremos que salga de manera segura, incluso llegando a decirle que los oficiales estarán bien y que no hay nada que no podamos resolver. Pero en este momento no tenemos éxito ", dijo Ross antes de que los uniformados salieran a salvo de la vivienda.

El sospechoso se entregó pasada la medianoche

Tras ocho horas de pulso, el responsable de herir a los uniformados se entregó a las autoridades.

El periódico local The Philadelphia Inquirer identificó al autor como Maurice Hill, un hombre de 36 años, que, según el diario, tiene un largo historial de condenas por posesión de armas y de resistencia a las autoridades.

Esta balacera, que se produjo pocos días después de los tiroteos en Dayton, Ohio, donde murieron nueve personas, y en El Paso Texas, donde fallecieron 22, hechos que han reabierto el debate en Estados Unidos sobre el control de armas.