Yanine Peña Ortiz chef especialista en repostería

Ella dictará el primer curso de capacitación a distancia de la gestión 2019, es la autora del módulo de repostería y panadería boliviana, que se publicará cada miércoles en Para Ellas, junto a EL DEBER. En estas seis clases aprenderás sobre la herencia ancestral de los colonizadores y descubrirás recetas y sabores que fueron introducidos por los europeos y se fusionaron con los paladares originarios.

Yanine Peña se formó en la escuela Tatapi y luego se trasladó al instituto superior Mariano Moreno, de Buenos Aires, Argentina, donde hizo la especialidad en panadería, pastelería y repostería.

Chef y docente. ¿Le agrada enseñar?

Para ello me capacité, porque siempre me ha gustado la docencia y cuando regresé de Argentina, encontré el trabajo soñado, ya son cinco años que me desempeño en la Udi.

Además, doy consultorías a empresas paralelamente, en el caso de apertura de empresas gastronómicas y capacitaciones de personal. Todo mi tiempo está dedicado a la docencia.

Hablenos de los cursos que se dictarán, como parte de la alianza de la Udi y Para Ellas.

El docente Fernando Catalán se ha encargado de diseñar los cursos con ayuda de otros docentes de la carrera de gastronomía, pero este año será todo dulce. Iniciaremos con las clases de repostería boliviana, de las que estaré a cargo; luego la europea, que dictará la profesora Sara Alarcón; la norteamericana que dictará la docente Arani Canedo; la latinoamericana y la navideña, hemos buscado las recetas más destacadas de cada región y lo que le gusta y lo que busca la gente.

¿Qué tipos de masa enseñará a hacer?

En este curso de masa sobada están las empanadas blanqueadas, las llauchas y las pucacapas, también estarán los pañuelos de manzana y el queque de banana, pero estos tienen relación con un tema de producción, para que la gente explote las frutas de estación.

La masa sobada es la de las empanadas; la quebrada, es la que lleva de base el pie o las tartas y los batidos livianos, son para los bizcochuelos. Aclaremos que el hojaldre es una masa sobada que se impermeabiliza con mantequilla.

¿Cómo se puede seguir estos cursos a distancia?

Hay que inscribirse a través de un grupo de WhatsApp y quedan registrados. La clase teórica se publica en Para Ellas cada miércoles y el martes de la siguiente semana se dicta la lección presencial a las 14:30 en la Udi. Eso quiere decir que pueden practicar jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y el martes van a la universidad para aclarar sus dudas.

De las seis clases, se debe asistir al 70% de las mismas, pero lo ideal es que asistan a todas, porque cada clase es distinta.

¿Aparte de las clases tiene otro proyecto gastronómico?

Sí, con el profesor Fernando, tenemos un proyecto muy bonito, pensamos lanzar un libro de panadería y pastelería boliviana.

Yo estoy haciendo un tema más de rescate de sabores. Como antes se trasmitía oralmente y nadie lo escribía, se han ido perdiendo las recetas de muchas delicias nuestras.

Perú empezó así, rescatando sus tradiciones culinarias y hoy es un referente mundial, con grandes chefs reconocidos y premiados.

Promuevo ese espíritu en mis alumnos, el tema de la investigación y salvataje de los sabores de la cocina de antaño; además de enseñarles la técnica que es muy importante

¿Todos los alumnos tendrán certificados?

Se entregará certificados de participación a todos los inscritos y ellos pueden dar exámenes. Se califica con los estándares de la universidad, como textura, presentación, cocción y todo tiene un puntaje que al final se suma y se presenta los 30 mejores alumnos del curso.