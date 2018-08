Visualizate y reconciliate con el espejo

“Me encantaría comenzar con mi reconciliación con el espejo trabajando la imagen desde adentro para luego potenciar la imagen desde el exterior/fusionando la moda, la belleza y el bienestar natural (volver a la raíz y a la esencia natural) utilizando ejemplos reales y actuales.

21 días para cambiar tu vida

Para todos los que estén preparados para experimentar la dicha de la magia del espejo.

Bienvenidos a disfrutar, aprender a amarse y aceptarse, simplemente mirándose al espejo.

El espejo nos recuerda quiénes somos. A la hora de construir cada paso de nuestro crecimiento personal, nos enfocamos en exceso tan solo en nuestro interior, cuando gran parte de lo que podemos aprender reside en el exterior o en nuestro entorno de confianza.

Infinidad de leyendas, enseñaba que lo que vemos en los demás nos revela información sagrada de nosotros mismos.

Muchos son los estudios sobre imagen personal que afirman que el exterior actúa como un espejo para la mente. Un espejo donde vemos reflejada diferentes cualidades, características y aspectos de nuestra propia esencia, de nuestro ser más primitivo.

Es muy importante trabajar en nuestro espejo el amor propio a través de la autoestima (la estimación personal o amor hacia uno mismo).

Repetí frente al espejo

“Yo me amo, yo me quiero, yo estoy atenta a mis necesidades, yo me hidrato, yo me limpio, yo me alimento, yo me ejercito”. Todas estas palabras son frases que representan amor auténtico hacia uno mismo.

Parate frente al espejo y decite: soy capaz de salir adelante porque tengo mucho porqué agradecer, en este largo día que estoy comenzando.

Enfrentá el mundo y sus barreras, porque la persona que no tiene autoestima es una marioneta de la sociedad.