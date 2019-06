Viajar en familia, algo más que una vacación

Algunos colegios ya están en descanso pedagógico y otros inician el lunes 1 de julio, es una muy merecida pausa no solo para los estudiantes, sino también para los padres que dejarán, al menos por unos días de corretear en idas y venidas al colegio.

Este, es quizás un buen momento para pensar en unas vacaciones, un tiempo para viajar y salir de la rutina, de acuerdo a los presupuestos y posibilidades de cada familia, ya que el concepto de vacacionar no siempre debe implicar una fuerte erogación de dinero. A veces con pocos recursos, pero con una buena planificación y creatividad, se puede pasar unos días inolvidables.

Ventajas

Los beneficios para la familia que aporta el salir de vacaciones son innumerables, aquí van algunos:

Bajar la velocidad, es decir, salir del ‘corre corre’, cotidiano donde a veces hasta comemos a las apuradas. Esta desaceleración ayuda a la salud.

Estrechar lazos. Esta, quizás, es una de las más grandes ventajas, ya que muchas veces en el día a día no hacemos ese tiempo que es tan necesario, para expresar afecto en sus múltiples formas.

Conocerse, también forma parte de pasar ese tiempo juntos, pues, sin las distracciones comunes de cada jornada, podemos tomar tiempo para conectarnos mejor entre padres e hijos, esposos y hermanos.

Relajarse en lo físico y mental nos ayuda a una mejor salud en todos los sentidos y, las vacaciones son una excelente forma de desconexión con todo lo que nos provoca estrés y preocupaciones.

Acumular recuerdos e historias. No existe mejor momento para vivir juntos situaciones en común, que servirán para evocar toda la vida y hasta contarla a las próximas generaciones.

Hay familias que, al estar sumergidas en la rutina diaria, solo practican una comunicación muy cliché, que se limita sólo a situaciones comunes. Las vacaciones, sin duda, nos darán más temas de conversación, de anécdotas e historias para hablar mucho más.

Aprender a congeniar, más que todo entre hermanos, es un recurso valioso que sale de manera espontánea, fuera de la competencia o los celos que a veces priman en las relaciones.

Potencia la comunicación y la paciencia, pues en las vacaciones estamos con mejor predisposición para todo y estas virtudes se pueden fortalecer grandemente.

Con seguridad existen muchos más beneficios, sin embargo, como requisito esencial debemos poner como regla para todos, el viajar con buena actitud, ganas de pasarla bien y compartir con las personas más importantes de la vida.

Destinos

La elección de un viaje para toda la familia depende de muchos factores, como cuántos son, edades de los miembros de la familia o gustos, entre otros. No obstante, aunque las preferencias mandan, es cierto que hay que tener en cuenta una serie de puntos clave para poder acertar.

El secreto no es otro que encontrar un lugar en el que imperen tanto la diversión como el entretenimiento. Ahora bien, que un viaje sea divertido no significa que no sea cultural; y es que lo ideal es intentar que ambas partes estén cubiertas.

Anímense ya y salgan de casa.