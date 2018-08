Unos minutos a la semana con ¡súper efectos!

Empezó como un reto lleno de incredulidad. Desde que jugaba tenis en niña, he sostenido que la disciplina y la constancia son las claves del deporte. Cada día, me siento obligada a poner una pausa y realizar una rutina de ejercicios que me permita salir de la rutina, liberar tensiones y aclarar la mente. Y son ya muchos años que cargo a todas horas mi bolsón deportivo para no desaprovechar ese momento del día en el que me escapo al gimnasio.

Y ahora me dicen que la electroestimulación, con dos sesiones semanales de 20 minutos, puede sustituir todo eso. Te imaginarás lo escéptica que me sentía antes de mi primera sesión.

Así que ahí me ven, entre la duda y la curiosidad, empezando la mañana en X-Body. Embutida en el chaleco especial, que más parece espacial, siento recorrer por mi cuerpo estímulos eléctricos que tensionan poco a poco cada uno de mis músculos.

Mientras realizo una rutina sencilla de ejercicios, mi entrenador va calibrando la intensidad de los impulsos (electrodos), para exigirle a mi cuerpo su máxima resistencia y así conseguir la tonificación que buscamos. Ciertamente son 20 minutos, por sesión, extenuantes pero gratificantes al ver de manera inmediata los resultados cuando combinas el ejercicio con una buena alimentación y un buen descanso.

¡La siguiente sesión será en tres días! Tiempo suficiente para volver a la práctica diaria del gimnasio, a la disciplina que cuerpo y mente me exigen cada día, a esa sensación de liberación física y emocional que el ejercicio, y la producción de endorfinas, nos provoca, mientras llega el día de retornar a X-Body para complementar una rutina de deporte beneficiosa.