Un mundo verde, una forma saludable de disfrutar la vida

“Fue sin querer queriendo”, tal como decía el Chavo del 8. Todos me decían, pero no lo quería aceptar o no me daba cuenta. Estaba convirtiéndome en un referente de lo que es ser una mujer, que experimentaba día a día un nuevo estilo de vida. Comencé a aplicar los consejos que leía en libros, cursos o páginas digitales saludables. Poco a poco mis amigas comenzaron a cuestionarme los cambios que percibían en mí y así decidí transmitir mis propias experiencias en las redes sociales y desde ahí animar para que asuman ese riesgo por lo saludable.

En el afán de seguir contagiando esta forma de entender la vida, nace con EL DEBER Radio el espacio Fitness de Semana, para luego renovarse como Green & Fit, un producto multiplataforma que busca contagiar ese amor por lo saludable y la vida equilibrada.

Meditación al despertar, agua tibia con limón en ayunas, jugo verde con jengibre como desayuno, el té verde o yogur griego a media mañana, la pausa de mediodía para ocuparla en el gimnasio, decisiones que marcaron mi vida bajo una rutina de disciplina y constancia.

Cambiar la carne por el pescado, incrementar la variedad de verduras y semillas en cada plato, indagar las propiedades de los alimentos y saber combinarlos. ¡Inclinarme por lo alcalino, orgánico y sin levadura, todo lo natural!, me hizo ver la necesidad de seguir expandiendo esta vivencia y hacer partícipes a otras personas que quieran compartir sus experiencias y así transformar vidas.

Desde nuestras redes sociales, podemos compartir hábitos saludables.

Se agranda el sueño

Inquieta con cerrar el círculo verde buscando tener mi propia línea de productos, llego a Green Lover’s y me encuentro con la que ahora es mi socia y una gran amiga. Muchas historias en común nos unían, pero sobre todo el gusto por lo saludable y la preocupación por el desprotegido.

Green Lover´s, el local que regenta Liliana Morales, ahora es la sede de mis mejores y más sabrosas reuniones, burritos veganos / vegetarianos, un majadito de palmito, hamburguesa de garbanzo en pan de masa madre, revuelto de tofu, una mesa larga de frutas y verduras, entre otras delicias, me llevan a cumplir un proyecto que deja de ser un sueño y que sigue la línea de transformar vidas.

Sobre el papel, comenzaron a plasmarse cursos de cocina, charlas en colegios y hospitales, recetas y servicios para ofrecer. Green & Fit da el salto que le faltaba, gracias al apoyo de Green Lover’s ofreciendo productos saludables para contagiar de verde tu vida.

Receta jugo verde

Ideal para perder peso y desintoxicar el cuerpo, aporta las vitaminas y minerales necesarios para la dieta mientras contribuye para mantener una piel saludable y fresca. Prueba mi receta y descubre sus beneficios.

Ingredientes:

El jugo de 1 limón

5 ramas de perejil

6 hojas de espinaca

1 rama de apio

½ pepino

5 g de jengibre rallado

1 vaso de agua PH10 (200 ml)

Preparación:

Exprime el limón en la licuadora, agrega los ingredientes y vierte el agua para facilitar el licuado. El resultado será un jugo que te llenará de energía. Permite que el jugo tenga una textura pastosa para asimilar mejor los nutrientes.