Un invierno sin excusas, la energía la ponés vos

La vida está hecha para disfrutarla. ¡Quién se puede negar a un viaje de fin de semana por más sorpresivo que sea! Y ahí me ven, en un entorno natural, disfrutando del aire libre del campo y con la ‘obligación’ de contagiar a mis compañeros de viaje de esas ganas por hacer ejercicio.

El frío clima asusta desde un principio y surgen las primeras excusas para librarse de la rutina diaria de ejercicios. ¡No tenés los equipos necesarios!, se alegra más de uno. Pues, nada, tocó armar una rutina ‘casera’ y echar una mano a lo que tenía cerca: un tubo, un palo de escoba, una banda elástica, las escaleras y una silla fueron herramientas suficientes para poder activarnos y quemar esas calorías de más.

Aprovechar aquel espacio natural impregnado por el aroma a pino y la frescura de la lavanda silvestre que regala, además, un colorido paisaje, nos motivó para complementar aquella amena y empinada caminata con una serie de ejercicios sencillos a realizar.

Respirar lento y profundo, contraer abdomen a todo momento y mantener buenas posturas en los movimientos para evitar lesiones, eran las órdenes que acompañaron la rutina del fin de semana.

Con el frío sentimos un ansia por comer, lo que podría suponer un aumento de peso. La práctica de ejercicios de manera regular permite mejorar la termorregulación y, además de controlar el peso, eliminamos la ansiedad por la comida. Las bajas temperaturas obligan al cuerpo a generar una mayor cantidad de energía para mantener su temperatura habitual y nos ayuda a quemar más calorías. También se logra una mejora en las defensas que nuestro cuerpo activa para para evitar resfríos o enfermedades típicas de las temporadas de invierno. Y por si no fuera suficiente, liberamos endorfinas que nos permiten elevar nuestro estado de ánimo, combatir el estrés y la depresión.

Beneficios del ejercicio



Los favores del ejercicio con peso corporal aquí se detallan.



1.- Los entrenamientos son altamente eficientes. Dado que no utiliza equipo, hay un tiempo mínimo entre un ejercicio y el siguiente, por lo que el ritmo cardiaco se mantendrá activo.



2.- Ejecutarás entrenamientos de fuerza y cardiovasculares. Si realizás los ejercicios de forma lenta, trabajarás la fuerza; con un aumento de la

intensidad mejorarás tu capacidad cardiovascular. Además, podrás alternar sus ejercicios entre el entrenamiento de cardio y fuerza, o de bajo y alto impacto.



3.- Mejorarás la fuerza de la zona core. Tenés 29 pares de músculos en la pelvis, el abdomen y la parte inferior de la espalda, los cuales conforman la zona core, que es importante para mantener la fuerza, coordinación y equilibrio en tus actividades cotidianas.



4.- Tendrás más flexibilidad. Incrementar la fuerza sin tener flexibilidad ni rango de movimiento no será de mucha utilidad. Una buena postura y rendimiento atlético requiere de buena flexibilidad para poder doblarse y estirarse con facilidad.



6.- Mejorarás el equilibrio. Conforme empieces a hacer rutinas más difíciles, tendrás un mejor equilibrio, lo que te brindará un mayor control corporal.

Entrenamientos para el invierno

1.- Rutina de bajo impacto

Frecuencia: Dos series de 15 repeticiones por ronda: Lagartijas. Planchas laterales (30 segundos cada lado). Puentes (o bridges). Elevaciones de pierna laterales (con banda o pesas). Levantamiento de piernas sentado. Planchas con levantamiento de pierna. Gusanos o inchworms. Quadrupeds. Sentadillas. Estos ejercicios para principiantes son una buena excusa para empezar a adquirir el hábito.



2.- Rutina de alto impacto

Frecuencia: Tres series de 10 repeticiones por ronda: Sentadillas. Ejercicios de escalador (1 minuto). Burpees. Estocadas frontales. Salto con cuerda o saltos de tijera (1 minuto). Tríceps. Lagartijas. Levantamiento de piernas (1 minuto). Planchas (¡todas las que pueda hacer!). El entrenamiento de alto impacto o alta intensidad puede ayudarte a bajar de peso de manera eficiente.