Tania Martins, liderazgo para empoderar a las mujeres

Es imposible no prestar atención cuando Tania Martins de Miranda habla y no solo porque su nivel de español es casi perfecto, sino porque tiene unas ideas bien claras y las palabras exactas para transmitirlas. Es graduada en Marketing estratégico y Comunicación corporativa. Ella se define como una ‘worklover’ apasionada por las personas, por la vida, por las biografías, las tazas y los girasoles.

Llegó como un huracán abriéndose paso con una sonrisa y su arrolladora personalidad, estuvo en EL DEBER radio, conoció la redacción y el espacio de Para Ellas, comentó de su participación en la campaña a través de las redes sociales del electo presidente de su país, Jair Bolsonaro; habló de las charlas sobre empoderamiento femenino y liderazgo que imparte, de su matrimonio con un militar menor que ella, de su hija que ya se graduó como médica en una universidad boliviana (fruto de su primer enlace) y de lo que la llena, el marketing y la comunicación.

Su currículum respalda sus acertados comentarios, tiene una certificación en Liderazgo Global y Marketing estratégico en la universidad de San Diego, California (UCSD); estudió Liderazgo y Gestión de Personas en la Fundación Dom Cabral, cuenta con certificaciones en marketing, liderazgo y comunicación eficaz; es consultora de empresas en el segmento industria, financiero, minorista, salud, automoción, deportivo y cooperativismo, desde 2010; es coach personal y miembro profesional de la Sociedad Brasileña de Coaching y directora de marketing de la Fundación Credinor.

La mujer empoderada y coach de liderazgo sufrió violencia intrafamiliar en el pasado y logró superar esa etapa y el daño sicológico estudiando, adquiriendo herramientas, por ello habla con conocimiento de causa. “Mujer, tenemos que empoderarnos y creérnosla de que somos fuertes y únicas para eliminar la violencia de nuestros hogares, de la vida de nuestros hijos y de todo ámbito. El acoso y toda forma de violencia tienen que ser denunciados y ser castigados”. Habló sin tapujos, es que ella es así, franca y directa.

Las mujeres son multitareas o multitasking, como se dice hoy, son madres, hermanas y esposas; se desempeñan como profesionales y empresarias. Están en todas partes. Esos múltiples roles que han ido adquiriendo la convierten en muchas ocasiones en líderes. En ello es lo que trabaja la coach, “en el empoderamiento y el liderazgo que puede y debe ser desarrollado a través del autoconocimiento. Si no me conozco a mí misma, ¿cómo puedo dirigir a otro?, tengo que conocer mis cualidades, virtudes y limitaciones para llevar adelante una empresa, así sea el hogar, que es nuestra empresa pequeña y la mujer tiene un rol protagónico en la educación de los hijos y la administración de los recursos”, espetó.

Activismo y redes

¿Cómo motivar a las mujeres para que se empoderen? “En un contexto en el que estamos en desventaja por las barreras estructurales de género, debemos reforzar nuestras capacidades, estrategias y protagonismo tanto en el plano individual como colectivo para alcanzar una vida autónoma en la que participemos, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social; las comunicaciones, internet y las redes sociales son un arma a nuestro alcance, usémosla para formarnos y ser mejores seres. Esta nueva realidad nos ofrece grandes posibilidades de superación”.

Las experiencias del camino recorrido la hicieron fuerte y decidida, ahora menos que nunca está dispuesta a permitir la desigualdad de género ni aceptar lo que es incorrecto o un atentado contra los derechos de las mujeres. Con esa fortaleza aconseja: “No se rindan, debemos continuar luchando, estudiando y preparándonos para alcanzar nuestros sueños; este es nuestro momento para empezar. Necesitamos aceptar y respetar la diversidad y construir la tolerancia entre hombres y mujeres. Sigamos haciendo caminos y construyendo puentes para nuestras hijas”.

Como promotora de causas y movimientos que agigantan personas, que agigantan sociedades y que agigantan el mundo, indica que las redes sociales son armas de doble filo, pero como seres pensantes debemos dirigir su utilidad para formarnos como líderes.

Empoderamiento y política

#soymarqueteradejair y #lasmujeresdebolsonaro eran los hashtag con los que se identificaba en la redes, mientras hizo voluntariamente campaña para que el político Jair Bolsonaro llegara a la presidencia de su país. Así confiesa su adhesión a esa causa y su pasión por la política como ciencia: “Admiro a Bolsonaro porque es un hombre que delante de todo tiene a Dios, dice las cosas por su nombre y sin miedo. Eso es lo que vieron las mujeres en Brasil, los valores que no ven en otros políticos, el habla con sinceridad como lo hacemos todos en casa o entre amigos, no como otros políticos cuidándose o midiendo sus palabras para no herir; tal vez por eso fue tachado con muchos calificativos. Pero animarse a cambiar o mudar del estilo de siempre lo hizo ganador. Porque este hombre estuvo en el parlamento por 28 años y nunca hizo nada, su partido no tenía representación. Hoy se animó a salir de ese lugar y apostar por algo más grande”.

Eso es lo que quiere trasmitir al hablar de empoderamiento de la mujer, que no andemos en círculo, así no mejoraremos, ni avanzaremos. “Cambien de trabajo, de casa, de oficio, no sigan haciendo lo mismo. Yo fracasé y sufrí muchísimo, hasta que dije basta, ahora a estudiar y solo vendrá el éxito”.

Tomemos la palabra de esta coach que forma y apoya líderes: “Hay que ir a buscar lo que necesitamos, como sea y donde sea. No tengan miedo de hacer algo nuevo porque no tienen amigos o no tienen plata para emprender o empezar de cero; todas podemos ser lo que deseamos, solo hay que decidirse y avanzar rumbo a ese objetivo”.