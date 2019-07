Sos feminísima te escucha y te orienta

“El tema de la violencia es un problema de nunca acabar, así lo señalan las estadísticas y la cotidianidad de nuestro vivir, con el agravante que ahora no solo son hechos de violencia física o sicológica los que se registran, sino que se suman los escalofriantes hechos de feminicidios. Vivimos atemorizadas, nuestra rutina se ha visto perturbada al darnos cuenta y enterarnos a través de los medios de comunicación sobre el aumento alarmante de mujeres asesinadas, por el solo hecho de pedir una asistencia familiar o reclamar un derecho que por ley le corresponde”, dice la abogada Silvia Suárez Barba, guía del espacio de orientación gratuito de Para Ellas, SOS Feminísima.

Te recordamos, que el SOS Feminísima, es un servicio de orientación familiar, que nació hace 18 años, para escuchar a través de la línea telefónica y orientar a miles y miles de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar.

Según la evaluación de la jurista, de enero a junio de 2019, se orientaron a 415 mujeres, que sufrieron violencia sicología y física y, que precisaban saber cómo registrar las denuncias. “Nuestra experiencia nos avala y con las llamadas lo confirmamos, hay serias falencias en el sistema judicial, porque un gran porcentaje de las mujeres víctimas de violencia, no reciben una atención efectiva y oportuna toda vez que enfrenten serias dificultades desde el momento del registro de la denuncia, no obstante de contar con la ley 348 del 09.03.2013, el acceso a la justicia se torna cada vez más espinoso”.

Ante esta realidad, es de vital importancia el apoyo y la contención entre nosotras. Somos hermanas en el camino de la vida. Somos iguales. No importa que a veces no nos una la sangre. Seamos o no amigas. Y aunque no nos hayamos visto nunca. Somos mujeres y, debemos estar unidas, más aún en situaciones donde la vida corre peligro.

Ante la proximidad del Día de la amistad, demostremos ese sentimiento de sororidad entre iguales, por una vida libre de violencia y con pronta justicia.

Entendiéndose que el tema de la violencia es un problema que nos debe ocupar a todas, sin demora y sin pausa, Para Ellas a través del SOS Feminísima, brindará atenciones gratuitas los miércoles de 9.00 a 12:00, en la calle Fernando Paticú # 2300, Barrio Lazareto entre 2do y 3er anillo. Podés hacer tu reserva de hora, llamando al cel 773-42782.