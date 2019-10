Poder en manos de mujer

El 11 de octubre de 1980, la presidenta Lidia Gueiler, instituyó el Día de la Mujer Boliviana en honor al nacimiento de la escritora cochabambina Adela Zamudio. Desde entonces muchas ‘Adelas’ se han abanderado contra la injusticia social que viven muchas mujeres, se han capacitado, se han superado y hoy gozan de espacios destacados entre sus iguales.

Las ‘Adelas’ del siglo XXI son mujeres emancipadas, intelectuales y líderes.

Hoy presentamos a tres líderes de una firma multinacional que se destaca por tener uno de los mejores climas para desempeñarse laboralmente en el país. Compañía que además cuenta con una plantilla de más del 80% integrada por mujeres.

Estas tres damas ocupan altos cargos de dirección que han alcanzado por su preparación, méritos y desempeño. Hoy cuentan cómo llegaron a Yanbal y qué las enamora día a día.

Ximena Terrazas Garrett

Llegó a Yanbal por invitación directa de la compañía a través de un head hunter (caza cabezas o talentos), hace tres años. Y la empresa la conquistó por el propósito que tiene muy alineado a sus valores familiares y personales.

Explica que lo que más le gusta de su trabajo es: “el sentido de propósito que tenemos con lo que hacemos y aportamos a la mujer y a la sociedad; nuestra misión es parte de nuestra esencia, estamos convencidas de la capacidad y potencial de mujer, que no solo lo trabajamos hacia nuestra fuerza de compras, sino también lo vivimos dentro de la compañía en todas nuestras prácticas. Me enamoré de la cultura y el sentido de familia que existe y se irradia a través de la mística y cuidado de cada detalle que generamos en todo lo que hacemos”.

Desde su dirección aporta al desarrollo del talento y acompaña el proceso de transformación para estar preparados a los nuevos contextos que demanda el mercado, la digitalización, los sistemas colaborativos y ágiles que permita asegurar la competitividad del negocio.

Considera que el aporte más significativo de la firma en su vida, es haber entendido que la verdadera belleza de una mujer es su integridad, actitud, seguridad y perseverancia con la que decide enfrentar los desafíos y sus sueños.

Daniela Fiocchetta

Cuando estaba terminando su tesis en Administración de Empresas, Yanbal la contactó a través de la Universidad Católica, donde se formó. De eso hace 17 años, ha podido desarrollarse en distintas áreas, inició en finanzas, luego asumió retos en marketing, un proyecto de nuevos mercados y hace un año la dirección de comunicaciones.

Está convencida del impacto positivo de la compañía en la vida de las personas, tanto en la fuerza de ventas como en el staff, lo que se traduce en la cultura que promueve la excelencia, la innovación y el crecimiento de mujeres y de hombres.

“En Yanbal he crecido como profesional y como persona, siempre he tenido el soporte y el acompañamiento para desarrollarme. Han creído en mi potencial y me han desafiado a reinventarme siempre, lo que impacta definitivamente en mi vida a todo nivel”, remarca.

Nicole Camacho

Después de trabajar cinco años en el mundo 3M sintió la necesidad de conectarse con un marketing más directo al consumidor y a las emociones. Cuando conoció del trabajo y la conexión emocional que se genera en Yanbal, tanto con directoras como con consultoras independientes, sabía que podía aprender mucho. Además, el rubro de la belleza y la moda siempre le han guiñado el ojo, al estar relacionada con el modelaje, por ello, le interesaron las tendencias de moda, consumo, colores y diseños.

Indica que: “Yanbal es vanguardia en productos, encontré un mundo donde podía crecer profesionalmente y donde disfruto lo que veo cada día, porque estoy rodeada de tendencias, moda y productos nuevos. Me encanta la agilidad y anticipación con la que debemos trabajar. Tienes que estar actualizada constantemente”.

Comenzó el 2013 viendo maquillaje, luego asumió el liderazgo de joyería, maquillaje e investigación de mercado y hace poco más de un año, es directora de Marketing.

NICOLE CAMACHO CORTÉS / DIRECTORA DE MARKETING

Graduada de Ingeniería Comercial, master en Dirección y Gestión de Marketing, además de un diplomado en Asesoría de Imagen personal y Empresarial.

Inició en Yanbal el 2013 como Brand Manager Senior de la categoría de maquillaje y joyería, con excelentes resultados en su gestión. El 2019 fue promovida como directora asociada de Marketing a escala nacional, dirigiendo el equipo que maneja las diferentes categorías: maquillaje, joyería, cuidado personal, fragancias y tratamiento facial. Asimismo, dirige al equipo de demanda e investigación de mercado.

XIMENA TERRAZAS GARRETT / DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA

Ingeniera Comercial con Maestría en Administración de Empresas especializada en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, con 20 años de experiencia en temas relacionados a la Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Con experiencia en empresas nacionales y multinacionales en diferentes rubros. Hace tres años formando parte del equipo de líderes de Yanbal Bolivia, como directora de Gestión Humana. Actualmente es miembro del Directorio de la Asociación Boliviana de Gestión Humana (Asoboch).

DANIELA FIOCCHETTA / DIRECTORA DE COMUNICACIONES

Es profesional en el área comercial, lidera equipos para el desarrollo e implementación de estrategias de marketing y comunicación. Graduada en Administración de Empresas de la Universidad Católica San Pablo, con maestría en Dirección de Marketing y Ventas.

Inició su vida laboral en Yanbal el 2004. Su dedicación como profesional la llevaron a liderar exitosamente dos importantes áreas a escala nacional, durante cinco años, como Directora de Marketing y desde 2018, como Directora de Comunicaciones.