Para convertirse en una madre, amiga y mujer exitosa

Su historia de vida demuestra que cuando se quiere se puede. Silvana Rosas fue capaz de crear una empresa desde cero, hoy convertida en una firma exitosa e innovadora en el ámbito inmobiliario. “No hay obstáculo cuando hay voluntad”, afirma.

Considera que la mujer no debe sentirse relegada por no ser profesional ni contar con un título, lo que debe hacer es cambiar de chip y animarse a triunfar y cristalizar todo lo que ha soñado. Es por eso que Silvana Rosas, mujer destacada en negocios inmobiliarios en Santa Cruz, invita a aquellas féminas, sin importar la edad, a que se unan al gran equipo de agentes inmobiliarios que ella y su socio lideran, como es Premium.

“Quiero que progresemos juntas, que tengamos éxitos, que nos compremos todo lo que hemos soñado, no porque no seamos profesionales no somos nadie, mentira”, sostuvo.

Rosas, al igual que muchas mujeres, es madre de tres hijos, y empezó a trabajar en el sector inmobiliario sin saber manejar una computadora, le tenía pánico y sin conocer ventas. Sin embargo, nada de eso impidió que alcance éxito.

Hoy ha sido capaz de crear una startup en capacitación para la venta de bienes inmuebles, lo que demuestra su crecimiento y experiencia en este rubro. Precisamente su trayectoria en la labor que desempeña le ha valido tener no solo mejores condiciones de vida, sino también recibir varios galardones que hoy luce en su oficina, ubicada en la calle 5 Oeste de Equipetrol.

Se inició en ventas en Urubó Golf y luego ingresó a una franquicia inmobiliaria, después se animó y, junto a su socio y esposo, creó Premium.

Lidera varios proyectos

Silvana Rosas entrevista a mujeres aspirantes a convertirse en agentes inmobiliarios y les brinda una capacitación totalmente gratuita. Solo se requiere pasión, dedicación y perseverancia.

Otro proyecto liderado por Silvana es el diplomado en Marketing Digital, gracias a una alianza con la universidad Siglo XX, capacitación que tiene varios beneficios, como descuentos, y está dirigido tanto a las mujeres profesionales como las que no cuenta con un título.

“Me encanta que las mujeres se esfuercen y logren un título profesional, pero también las que no cuentan con una carrera profesional tienen que saber que pueden alcanzar el éxito y cambiar su historia de vida”, señala Rosas, broker de Premium